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Kolkata Rainfall | কলকাতায় প্রবল বৃষ্টিতে, SSKM কার্ডিওলজি বিভাগে জল জমা | Zee 24 Ghanta

Published: Jun 25, 2026, 07:50 PM|Updated: Jun 25, 2026, 07:50 PM
Kolkata Rainfall | Heavy Rain in Kolkata, Waterlogging in SSKM Cardiology Department | Zee 24 Ghanta

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