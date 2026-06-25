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Kolkata Rainfall | কলকাতায় প্রবল বৃষ্টিতে, SSKM কার্ডিওলজি বিভাগে জল জমা | Zee 24 Ghanta
Kolkata Rainfall | কলকাতায় প্রবল বৃষ্টিতে, SSKM কার্ডিওলজি বিভাগে জল জমা | Zee 24 Ghanta
Published: Jun 25, 2026, 07:50 PM
|
Updated: Jun 25, 2026, 07:50 PM
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Kolkata Rainfall | Heavy Rain in Kolkata, Waterlogging in SSKM Cardiology Department | Zee 24 Ghanta
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