Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ভিডিয়ো
  • /West Bengal Budget 2026 | কথা রাখল নতুন সরকার, ফলতা এখন মডেল, কী কী হবে সেখানে?

West Bengal Budget 2026 | কথা রাখল নতুন সরকার, ফলতা এখন মডেল, কী কী হবে সেখানে?

Published: Jun 22, 2026, 09:20 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 09:20 PM IST
West Bengal Budget 2026 falta model new announcement

Recommended Videos

West Bengal Budget 2026 | কথা রাখল নতুন সরকার, ফলতা এখন মডেল, কী কী হবে সেখানে?
05:37
West Bengal Budget 2026 | 'আগে উত্তরবঙ্গের মানুষ হাপিত্যেশ করে বসে থাকতেন' | Zee 24 Ghanta
07:22
West Bengal Budget 2026 | তৃণমূল জমানার সিন্ডিকেট-তোলাবাজি অতীত, ব্যবসায়ীদের সুরাহায় আইন নয়া সরকারের
04:03
West Bengal Budget 2026 | মেট্রো পেল শহর, বাজেট নিয়ে আসানসোলবাসী কী ভাবছে?
02:39
West Bengal Budget 2026 | তৃণমূলের রেখে যাওয়া ঋণের বোঝা, নতুন বাজেটে কতটা চ্যালেঞ্জ? Zee 24 Ghanta
02:27
West Bengal Budget | 'প্রধানমন্ত্রীর প্রকল্প এবার ঢেলে আসবে রাজ্যে,' বাজেট নিয়ে কী মত অর্থনীতিবিদের?
04:01
West Bengal Budget 2026 | বদলের বাজেটে চাকরি নিয়োগ নিয়ে বড় চমক | Zee 24 Ghanta
04:11
সুরুচিকে নোটিস, 'মমতার সঙ্গেই আছি,' মেসিকাণ্ডে ফের হাজিরা শেষে বললেন অরূপ বিশ্বাস | Zee 24 Ghanta
02:39
Mahakaleshwar Jyotirlinga Temple | মহাকালেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দিরে ভস্মারতি #shorts
01:20
West Bengal Budget 2026| এবার বদলের বাজেট? কেমন হবে নতুন ফাইল? | Zee 24 Ghanta
03:05
Weather Update | দুর্যোগের বৃষ্টিতে জলমগ্ন কলকাতা, শোভাবাজারে বাড়ি ভেঙে বিপত্তি | Zee 24 Ghanta
04:06
West Bengal Budget 2026 | চাকরি-ভাতা-কৃষক-শিল্প, বাজেটে থাকবে কোন চমক?| Zee 24 Ghanta
03:48

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
অম্বুবাচীর প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি কবে? অম্বুবাচীর বিরল তাৎপর্য কী? কেন ধরিত্রী এসময়ে
Ambubachi 20261 hr ago
2
India-USA1 hr ago
3
West Bengal Budget 20261 hr ago
4
West Bengal Budget 20262 hrs ago
5
Qatar Explosion2 hrs ago