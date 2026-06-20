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Paschimbanga Divas | যাদবপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিত পশ্চিমবঙ্গ দিবস | Zee 24 Ghanta
Paschimbanga Divas | যাদবপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিত পশ্চিমবঙ্গ দিবস | Zee 24 Ghanta
Published: Jun 20, 2026, 02:40 PM IST
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Updated: Jun 20, 2026, 02:40 PM IST
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