/FIFA World Cup 2026 | বিশ্বকাপের বড় চমক! কী এই ট্রিয়োন্ডা? | Zee 24 Ghanta

हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
App
logout
Live TV
হোম
কলকাতা
রাজ্য
দেশ
দুনিয়া
খেলা
বিনোদন
লাইফ স্টাইল
ভিডিয়ো
গ্যালারি
স্বাস্থ্য
প্রযুক্তি
অ্যাস্ট্রো
Home
/
ভিডিয়ো
/
FIFA World Cup 2026 | বিশ্বকাপের বড় চমক! কী এই ট্রিয়োন্ডা? | Zee 24 Ghanta
FIFA World Cup 2026 | বিশ্বকাপের বড় চমক! কী এই ট্রিয়োন্ডা? | Zee 24 Ghanta
Published: Jun 13, 2026, 02:05 PM IST
|
Updated: Jun 13, 2026, 02:05 PM IST
join
share
FIFA World Cup 2026 | World Cup's Biggest Surprise! What is this Trionda? | Zee 24 Ghanta
Recommended Videos
02:13
FIFA World Cup 2026 | বিশ্বকাপের বড় চমক! কী এই ট্রিয়োন্ডা? | Zee 24 Ghanta
00:52
FIFA World Cup 2026 | এবার মুখোমুখি ব্রাজিল ও মরক্কো | Zee 24 Ghanta
01:39
FIFA World Cup 2026 | বাবা-ছেলের ভালোবাসায় তৈরি এই বাড়ি যেন এক টুকরো ব্রাজিল!
07:15
CM Jantar Darbar | স্কুলের গাফিলতিতে সন্তানের মৃত্যু, সুবিচারের আশায় মুখ্যমন্ত্রীর দরবারে সন্তানহারা মা | Zee 24 Ghanta
02:17
FIFA World Cup 2026| মেসি বনাম রোনাল্ড! কোন সমীকরণে সম্ভব? | Zee 24 Ghanta
01:09
FIFA World Cup 2026 | দক্ষিণ কোরিয়ার দুরন্ত প্রত্যাবর্তন! চেকিয়াকে ২-১ গোলে হারিয়ে শুরু বিশ্বকাপ | Zee 24 Ghanta
02:27
FIFA World Cup 2026 | ঘরের মাঠে রাউল হিমেনেজের আবেগঘন প্রত্যাবর্তন, দু গোলে জয় মেক্সিকোর | Zee 24 Ghanta
03:33
Mamata Banerjee | মমতার বিরুদ্ধে FIR! জি ২৪ ঘণ্টার স্টুডিওয় অভিযোগকারী | Zee 24 Ghanta
01:18
DHFC | স্ক্যানারে অভিষেকের ক্লাব, DHFC-র বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ | Zee 24 Ghanta
03:45
SC, ST Certificate Scam | SC-ST সার্টিফিকেটে ভূত! শংসাপত্রে ব্যাপক দুর্নীতির পর্দা ফাঁস | Zee 24 Ghanta
00:00
Ja Bolbo Satyi Bolbo | দিনের সাড়া ফেলা খবরের সেরা বিশ্লেষণ | EP 426 | Zee 24 Ghanta
02:31
Ashok Kumar Deb | 'দিদি আশেপাশে যারা ছিল তারাই বেশি চুরি করেছে' | Zee 24 Ghanta
Trending
News
Photos
Videos
বেসরকারি হাসপাতালেও ফ্রি বেড! কলকাতার কোন কোন নামী নার্সিংহোমে এই সুবিধা?
Kolkata
25 min ago
2
বাঁচার কোনও উপায়ই নেই! রক্তচক্ষু এল নিনোর রাক্ষুসে গ্রাসে ভারত- ভয়ংকর সতর্কবার্তা মৌ
El Nino confirmed
33 min ago
3
বাড়িতেই চরম পদক্ষেপ তৃণমূলের দাপুটে মুখের! 'প্রিয় নেতা'কে হারিয়ে শোকস্তব্ধ এলাকা
TMC Leader Death
1 hr ago
4
বিধায়কের টাকা পিএ-র অ্যাকাউন্টে! মোবাইল লোকেশন ট্র্যাক করে মাঝরাতে অভিষেকের বাড়িতে
Abhishek Banerjee's PA
1 hr ago
5
ব্রাজিলের মাথায় বিরাট বজ্রপাত! নেইমারকে নিয়ে হাড়হিম আপডেট... উদ্বেগে ফ্যানেরা
Neymar
1 hr ago