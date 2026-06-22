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West Bengal Budget 2026 | চাকরি-ভাতা-কৃষক-শিল্প, বাজেটে থাকবে কোন চমক?| Zee 24 Ghanta

Published: Jun 22, 2026, 07:10 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 07:10 AM IST
West Bengal Budget 2026 | Jobs, DA, Farmers & Industry: What mega surprises await in the State Budget? | Zee 24 Ghanta

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