Kolkata Protest | 'মাফিয়া' আফরোজের তৃণমূল-যোগ, কে এই আফরোজ? | Zee 24 Ghanta

हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
App
logout
Live TV
হোম
কলকাতা
রাজ্য
দেশ
দুনিয়া
খেলা
বিনোদন
লাইফ স্টাইল
ভিডিয়ো
গ্যালারি
স্বাস্থ্য
প্রযুক্তি
অ্যাস্ট্রো
Home
/
ভিডিয়ো
/
Kolkata Protest | মাফিয়া আফরোজের তৃণমূল-যোগ, কে এই আফরোজ? | Zee 24 Ghanta
Kolkata Protest | 'মাফিয়া' আফরোজের তৃণমূল-যোগ, কে এই আফরোজ? | Zee 24 Ghanta
Published: Jul 26, 2026, 11:30 AM
|
Updated: Jul 26, 2026, 02:17 PM
join
share
Kolkata Protest | 'Mafia' Afroz's Alleged Trinamool Links: Who Is Afroz? | Zee 24 Ghanta
Recommended Videos
11:17
Kolkata Protest | 'মাফিয়া' আফরোজের তৃণমূল-যোগ, কে এই আফরোজ? | Zee 24 Ghanta
09:33
Kolkata News | 'বিদেশি, মুঘল বা পাঠানের নামে রাস্তা নয়', বদলাবে বিশ্ববাংলার সারণির নাম | Zee 24 Ghanta
10:01
Dharmendra Resigns | ইস্তফা ধর্মেন্দ্রর, ‘আমরা করে দেখালাম,’ বললেন ককরোচ সুপ্রিমো
06:03
প্রবল চাপের মুখে অবশেষে ইস্তফা শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের
20:33
জি ২৪ ঘণ্টা কার পাকা ধানে মই দিয়েছে? সত্যি দেখালেই রাগ?
04:09
পেপার লিক নিয়ে আইন আরও কড়া, সোমবারই পেশ নয়া সংশোধনী বিল
08:48
CJP Centre | সিজেপি-কেন্দ্র বৈঠকে ২ দাবি মানল সরকার, ধর্মেন্দ্রর ইস্তফার দাবিতেই অনড় আন্দোলনকারীরা
00:00
Uttam Kumar | মহানায়কের মৃত্যুবার্ষিকীতে রাজ্যের বিশেষ কর্মসূচি | Zee 24 Ghanta
03:37
Weather Update | দক্ষিণবঙ্গে একটানা বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা, ভারী বৃষ্টি উত্তরেও | Zee 24 Ghanta
13:51
প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও বার্তার পরই, অনশন প্রত্যাহার ওয়াংচুকের
12:41
Fake Birth Certificate | জেলায় জেলায় জন্ম-মৃত্যু সার্টিফিকেটে ভূরি ভূরি জালিয়াতি | Zee 24 Ghanta
05:39
জন্ম-মৃত্যু সার্টিফিকেট জাল! Siliguri-র সব পঞ্চায়েতে পুলিসের অভিযান | Zee 24 Ghanta
Trending
News
Photos
Videos
যা কথা হবে সব POK নিয়ে, কাশ্মীর ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ: কার্গিল দিবসে পাকিস্তান
Kargil Vijay Diwas
1 hr ago
2
শক্তি বাড়িয়ে ধেয়ে আসছে প্রলয়ঙ্করী নিম্নচাপ! অতিভারী বৃষ্টিতে তোলপাড় হবে কলকাতা
Kolkata and west Bengal Weather Update
3 hrs ago
3
'ছাত্র আন্দোলন নয়, এটা উৎপাত'! সাংবাদিকদের উপর হেনস্থার ঘটনায় কড়া বার্তা দিলীপের
BJP Leader Dilip Ghosh
4:26 AM IST
4
বদলে যাচ্ছে কল্লোলিনী কলকাতা! কোন কোন চত্বরে পড়তে চলেছে নতুন নামের ফলক?
Kolkata Street Names Change
3:44 AM IST
5
LIVE Update: সাংবাদিকদের উপর হামলা ও ধর্মতলাকাণ্ডে গ্রেফতারি বেড়ে ১৪
West bengal
2:55 AM IST