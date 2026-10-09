हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Z Bharat
PHH
Business
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
App
logout
Live TV
হোম
কলকাতা
রাজ্য
দেশ
দুনিয়া
খেলা
বিনোদন
লাইফ স্টাইল
ভিডিয়ো
গ্যালারি
স্বাস্থ্য
প্রযুক্তি
অ্যাস্ট্রো
Home
/
ভিডিয়ো
/
WB Bypoll Result | নন্দীগ্রামে শেষ হাসি হাসবে কে? কী বলছে সাধারণ মানুষ? | Zee 24 Ghanta
WB Bypoll Result | নন্দীগ্রামে শেষ হাসি হাসবে কে? কী বলছে সাধারণ মানুষ? | Zee 24 Ghanta
Published: Oct 09, 2026, 09:05 AM
|
Updated: Oct 09, 2026, 09:05 AM
join
share
WB Bypoll Result | Who Will Have the Last Laugh in Nandigram? What Are Voters Saying? | Zee 24 Ghanta
Recommended Videos
02:58
Durga Puja 2026 | কামারপুকুরে লাহাবাড়ির দুর্গাপুজো, শিশু গদাধরের অলৌকিক চক্ষুদান | Zee 24 Ghanta
03:20
Subrata Gupta | বদলের বাংলার ৬ মাস, আগামী দিনের রোড ম্যাপ কী? | Zee 24 Ghanta
01:48
Rathin Ghosh | ‘আমাদের নেত্রী মমতা, বিরোধী দলনেতা হিসেবে ঋতব্রতকেই মানছি’ | Zee 24 Ghanta
03:55
Suvendu Adhikari | ‘ভুতনিকে সাহায্য করতে, যার কাছে হাত পাততে হয় পাতব’ | Zee 24 Ghanta
26:08
Rudranil Ghosh | ‘যারা ধর্ম-ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, তাদের স্টলগুলো না থাকলেই ভাল হয়’ | Zee 24 Ghanta
02:22
Subhankar Sarkar | ‘শ্রীলঙ্কার মতো বিজেপি দৌড়বে, আর ভারতবর্ষের জনগণ তাদের পিছনে দৌড় করাবে’ | Zee 24 Ghanta
03:55
Nana Patekar | ৪৫ মিনিটের আপ্রাণ চেষ্টা ব্যর্থ! নানা পাটেকরের মৃত্যুতে কী জানালেন চিকিত্সক? | Zee 24 Ghanta
01:40
Abhishek Banerjee | ফের ভাইপোর বাড়িতে পুলিস, ক্যামাক স্ট্রিটকাণ্ডে পুলিসের নোটিস | Zee 24 Ghanta
03:48
Gyanesh Kumar | INDIA bloc | জ্ঞানেশ ইস্যুতে নয়াদিল্লিতে ইন্ডি জোটের বিক্ষোভ | Zee 24 Ghanta
02:40
Gyanesh Kumar | জ্ঞানেশে তপ্ত কলকাতা-দিল্লি, প্রতিবাদে বাম-কংগ্রেস-আপ | Zee 24 Ghanta
03:03
Gyanesh Kumar Row | আটক রাহুল-প্রিয়াঙ্কা-অভিষেক, জ্ঞানেশ ইস্যুতে দিল্লিতে 'ভাঙা' INDI জোটের রোড শো
04:34
মুর্শিদাবাদের রেজিনগরে উপনির্বাচন, ৩৪ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন
Trending
News
Photos
Videos
ক্লাসিকসকের সঙ্গে সৃজনশীল সংলাপ, তার মধ্যে দিয়েই নতুন সাহিত্যরূপের নির্মাণেই এল বিশ্
2
ঐতিহ্যের IFA শিল্ড ধরে রাখল মোহনবাগান, ৩৫৫ দিন পরেও ছুঁতে পারল না ইস্টবেঙ্গল!
3
পুজোতে কি অনলাইন পেমেন্টে বাড়তি টাকা কাটবে? RBI-এর বড় ঘোষণা, কাদের কত টাকা কাটবে?
4
নিজের পায়ে কুড়ুল ট্রাম্পের? আমেরিকায় কাজ করতে গেলে বিদেশিদের এবার থেকে খসাতে হবে লক
5
৩৭৫ বছরের প্রাচীন এ বাড়িতে ছিল বিদ্যাসাগরের হাওয়ামহল, শুটিং করেছিলেন সত্যজিৎ! দুর্গ