हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
App
logout
Live TV
হোম
কলকাতা
রাজ্য
দেশ
দুনিয়া
খেলা
বিনোদন
লাইফ স্টাইল
ভিডিয়ো
গ্যালারি
স্বাস্থ্য
প্রযুক্তি
অ্যাস্ট্রো
Home
/
ভিডিয়ো
/
Kalyan Banerjee | ভাইপোর হয়ে কোন মামলা লড়ব না | Zee 24 Ghanta
Kalyan Banerjee | 'ভাইপো'র হয়ে কোন মামলা লড়ব না' | Zee 24 Ghanta
Published: Jun 11, 2026, 04:10 PM IST
|
Updated: Jun 11, 2026, 04:10 PM IST
join
share
Kalyan Banerjee | 'Will Not Fight Any Case for the Nephew' | Zee 24 Ghanta
Recommended Videos
01:52
Abhishek Banerjee | Shantiniketan | শান্তিনিকেতনের বেআইনি অংশ ভাঙতে আর সময় নয় | Zee 24 Ghanta
04:22
Abhishek Banerjee | অভিষেকের সেবাশ্রয়ে ওষুধ 'চুরি'! এটাই কি 'ডায়মন্ড মডেল'? | Zee 24 Ghanta
02:41
Sandeshkhali | বিপুল অস্ত্র উদ্ধার সন্দেশখালিতে, কী কারণে মজুত? | Zee 24 Ghanta
02:51
TMC News | একের পর এক তৃণমূল ওয়ার্ড অফিসে উদ্ধার ধারালো অস্ত্র! | Zee 24 Ghanta
08:01
Aditi Munshi | গরিবের কপালে জোটে না, আর অদিতি মুন্সির পার্টি অফিসে ত্রাণের পাহাড়! ধারালো অস্ত্রও
02:36
Abhishek Banerjee | দিল্লি থেকে ফিরেই হাজিরা দিতে হবে অভিষেককে | Zee 24 Ghanta
05:08
TMC News | ঘণ্টায় ঘণ্টায় কমছে সাংসদের সংখ্যা, আরও একা হয়ে যাচ্ছেন মমতা | Zee 24 Ghanta
06:27
Kalyan Banerjee | 'ভাইপো'র হয়ে কোন মামলা লড়ব না' | Zee 24 Ghanta
10:06
Kalyan Banerjee | 'হয় অভিষেককে বেছে নিন, না হলে আমি,' জি ২৪ ঘণ্টায় বিস্ফোরক কল্যাণ | Zee 24 Ghanta
02:41
Abhishek Banerjee | আপাতত জুটল রক্ষাকবচ, অভিষেক-মামলায় কী বলল হাইকোর্ট? | Zee 24 Ghanta
04:41
Kolkata | ভয় দেখিয়ে তোলাবাজিতে সিদ্ধহস্ত! জালে তৃণমূল কাউন্সিলরের চ্যালা
01:36
Abhishek Banerjee Case | 'অভিষেক কাউকেও ভরসা করতে পারে না,' মামলা থেকে সরলেন কল্যাণ-পুত্র শীর্ষণ্যও
Trending
News
Photos
Videos
ঋতব্রতকাণ্ডে বড় মোড় : রাজ্যের বিরোধী দলনেতা আসলে কে? হাইকোর্টে বিরাট রায়, তোলপাড়
Leader Of TheOpposition
8 min ago
2
খিচুড়িতে টিকটিকি! ICDS-এর খাবার খেয়ে অসুস্থ ৩০ মা-শিশু, গুরুতর পরিস্থিতি
Lizard
21 min ago
3
'কঠিন সময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ছাড়ব না', মোদীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বার্তা তৃণমূল
TMC Crisis
35 min ago
4
মসনদে বিজেপি, তৃণমূলে দ্রোহকাল: 'মন্থনে' কীভাবে বদলাচ্ছে বঙ্গ রাজনীতির চেনা অংক?
TMC MP Split
1 hr ago
5
রাহুলের মৃত্যুতে এবার পিএমও-র অ্যাকশন! ওড়িশা পুলিসকে সিট গঠনের কড়া নির্দেশ
Rahul Banerjee death case
1 hr ago