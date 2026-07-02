Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ভিডিয়ো
  • /World Football Championship | ক্রোয়েশিয়াকে হারিয়ে এগোবে পর্তুগাল? কী বললেন বাইচুং ভুটিয়া | Zee 24 Ghanta

World Football Championship | ক্রোয়েশিয়াকে হারিয়ে এগোবে পর্তুগাল? কী বললেন বাইচুং ভুটিয়া | Zee 24 Ghanta

Published: Jul 02, 2026, 11:45 PM|Updated: Jul 02, 2026, 11:45 PM
"Will Portugal advance after defeating Croatia? What did Baichung Bhutia say? | Zee 24 Ghanta"

Recommended Videos

Abhishek Banerjee PA | হাইকোর্টে থেকে খালি হাতে ফিরলেন ভাইপোর চ্যালা | Zee 24 Ghanta
01:02
RG Kar News | TMC জমানায় আরজি কর নির্যাতিতার ভিসেরা নমুনায় কারসাজি! | Zee 24 Ghanta
02:32
Saokat Molla Son | মউখালিতে শওকত মোল্লার ছেলের ক্যাফে ভাঙা হল | Zee 24 Ghanta
01:32
Saokat Molla | শওকত মোল্লাকে নিয়ে প্যারেড পুলিসের | Zee 24 Ghanta
17:09
Sebaashray Camp Scam | ডাক্তার পাঠাকে হুমকি! না মানায় বদলি!
05:36
Kalighat TMC | ঘর গোছাতে আসরে কালীঘাট তৃণমূল, ২১ জুলাই নিয়ে মোবাইল বার্তা মমতার | Zee 24 Ghanta
02:45
Debraj Chakraborty Arrested | তোলাবাজির টাকা কাকে দিয়েছিলেন দেবরাজ? মুখে কুলুপ ভাইপোর শাগরেদের! | Zee 24 Ghanta
04:31
Moukhali | শওকতের বেআইনি ক্যাফে ভাঙল বুলডোজার | Zee 24 Ghanta
14:16
Weather Update | দক্ষিণবঙ্গে ভয়াবহ দুর্যোগের সতর্কতা! | Zee 24 Ghanta
01:47
Debraj Chakraborty Arrested | গ্রেফতার ভাইপো ঘনিষ্ঠ দেবরাজ! দীর্ঘদিন গা ঢাকা দিয়েও হল না শেষ রক্ষা | Zee 24 Ghanta
04:38
World Football Championship | গোলের রেকর্ড নয়, বিশ্বকাপই লক্ষ্য এমবাপের | Zee 24 Ghanta
02:17
World Football Championship | গোল্ডেন বুটের দৌড়ে কে এগিয়ে? | Zee 24 Ghanta
02:19

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
নারীসুরক্ষায় জিরো টলারেন্স! 'যেন কোনও অভিযোগ না পাই', পুলিসকে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর
West Bengal women safety32 min ago
2
TMC Crisis1 hr ago
3
R G Kar case Update2 hrs ago
4
TMC symbol dispute2 hrs ago
5
Portugal vs Croatia2 hrs ago