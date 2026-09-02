Kanthapuram | 'মহিলারা ঘরেই থাকুন, জনসমক্ষে নয়,' নিদান সুন্নি ধর্মগুরু শেখ আবু বকর আহমদের

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Kanthapuram | মহিলারা ঘরেই থাকুন, জনসমক্ষে নয়, নিদান সুন্নি ধর্মগুরু শেখ আবু বকর আহমদের
Kanthapuram | 'মহিলারা ঘরেই থাকুন, জনসমক্ষে নয়,' নিদান সুন্নি ধর্মগুরু শেখ আবু বকর আহমদের
Published: Sep 02, 2026, 03:40 PM
|
Updated: Sep 02, 2026, 03:40 PM
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Women Should Stay at Home, Not in Public Says Sunni Cleric Sheikh Abu Bakr Ahmad aka Kanthapuram
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