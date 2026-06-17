Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ভিডিয়ো
  • /World Football Championship | বিশ্বকাপে নজরে ভারতীয় বংশোদ্ভূত, কে তিনি? | Zee 24 Ghanta

World Football Championship | বিশ্বকাপে নজরে ভারতীয় বংশোদ্ভূত, কে তিনি? | Zee 24 Ghanta

Published: Jun 17, 2026, 08:05 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:10 PM IST

World Football Championship | Indian-Origin Footballer in Spotlight | Who is He? | Zee 24 Ghanta

Recommended Videos

World Football Championship | 'আশা করি তোমার বিশ্বকাপটা দারুন কাটবে!', যা বলছেন টম হল্যান্ড... | Zee 24 Ghanta
03:33
World Football Championship | উরুগুয়ে বিশ্বকাপ ২ টি কিন্তু জার্সিতে তারার সংখ্যা ৪, জানেন কী করে সম্ভব? | Zee 24 Ghanta
01:29
World Football Championship | টানা ৩ বার লাল কার্ড, চেনেন এই রেফারিকে? | Zee 24 Ghanta
02:21
Mamata Banerjee | TMC | মা-মাটি মানুষের দলের বিরুদ্ধে মাটি চুরির অভিযোগ | Zee 24 Ghanta
06:57
Weather Update | ২০ জুন থেকে বদলাবে আবহাওয়া! | Zee 24 Ghanta
02:49
Suvendu Adhikari | ফলতায় জনকল্যাণ শিবিরে যোদ দেবেন শুভেন্দু অধিকারী | Zee 24 Ghanta
03:05
Suvendu Adhikari | স্বচ্ছতা অভিযানে বাগবাজার ঘাটে আসবেন মুখ্যমন্ত্রী | Zee 24 Ghanta
02:55
World Football Championship | কবে বিশ্বকাপের মাঠে ফিরবেন তারকা ফুটবলার নেইমার | Zee 24 Ghanta
01:36
World Football Championship | বিশ্বকাপের টিকিকের আকাশছোঁয়া দাম | Zee 24 Ghanta
01:44
Jalpaiguri News | হাতির পিঠে ভ্রমণ থেকে শুরু করে জঙ্গল সাফারিতে মজলেন পর্যটকেরা | Zee 24 Ghanta
02:26
World Football Championship | নেটপাড়ায় ঝড় তুললেন মেক্সিকো সিটির প্রাক্তন মেয়র সান্দ্রা কুয়েভাস | Zee 24 Ghanta
00:48
World Football Championship | পুরো টুর্নামেন্টই অনিশ্চিত নেইমার! পঞ্চমবার বাবা হতে চলেছেন
02:46

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
৮০% কাজ শেষের পর থমকাল ৮১ ফুটের রাম মূর্তি, শাহবাগ অবরোধ করে হিন্দুদের মশাল মিছিল
Bangladesh ram temple8 min ago
2
G7 hot-mic moments54 min ago
3
Sonarpur women mysterious death55 min ago
4
IND vs AFG 2nd ODI1 hr ago
5
Opposition Leader Case1 hr ago