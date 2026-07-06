Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ভিডিয়ো
  • /World Football Championship | আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণা নেইমার জুনিয়রের | Zee 24 Ghanta

World Football Championship | আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণা নেইমার জুনিয়রের | Zee 24 Ghanta

Published: Jul 06, 2026, 11:30 PM|Updated: Jul 06, 2026, 11:30 PM
World Football Championship neymer announces retirement

Recommended Videos

Baruipur News | বারুইপুরকাণ্ডে সস্তার রাজনীতি কালীঘাট তৃণমূলের
09:04
Baruipur Update | বারুইপুরে হাড়হিম! তদন্তে ৬ সদস্যের SIT | Zee 24 Ghanta
01:58
Shyama Prasad Mukherjee | বদলের বাংলায় ভারত কেশরীর জন্মজয়ন্তী, শ্যামাপ্রসাদের বাড়িতে আসবেন অমিত শাহ | Zee 24 Ghanta
03:03
World Football Championship | ১৩ বছর পর রিয়াল মাদ্রিদে ফিরছেন মরিনহো! ক্যাব্রালকে কি দলে আনবেন? | Zee 24 Ghanta
02:16
World Football Championship | এমবাপের এক গোলেই শেষ আটে ফ্রান্স, এবার সামনে মরক্কো | Zee 24 Ghanta
02:57
World Football Championship | হাল্যান্ডদের সামনে ব্রাজিল, শেষ আটের টিকিট কার? | Zee 24 Ghanta
03:07
Operation Shopian | কোথায় লুকিয়ে জঙ্গি লতিফ, জাকির? সোপিয়ানের জঙ্গলে ভিক্টর ফোর্স | Zee 24 Ghanta
15:11
World Football Championship | হাল্যান্ডদের সামনে ব্রাজিল, শেষ আটের টিকিট কার? | Zee 24 Ghanta
03:07
Kolkata Trams | জুড়বে দক্ষিণেশ্বর-কালীঘাট, ব্যাটারি চালিত, এসি ট্রাম সল্টলেক নিউটাউনেও, কী বলছে কলকাতা?
03:35
Shyamaprasad Mukhopadhyay | শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তি ভাঙচুর! কারা করল এ কাজ? | Zee 24 Ghanta
01:47
Aparupa Poddar | আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন অপরূপা! সেপ্টেম্বরে হাজিরার নির্দেশ | Zee 24 Ghanta
02:47
Sebashroy | না পড়েই পরীক্ষায় পাস, পাওয়া যেত সরকারি চাকরিও!| Zee 24 Ghanta Exclusive
14:39

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
প্রবল বৃষ্টিতে বিপত্তি! মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু আট মাসের শিশুর
Purulia child death1 hr ago
2
Aamir Khan Wedding1 hr ago
3
Baruipur2 hrs ago
4
Balogun Red Card Suspension2 hrs ago
5
New York Horror2 hrs ago