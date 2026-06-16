/World Football Championship | তিন তিনবার লাল কার্ড! হাইভোল্টেজ ড্রামা এই রেফারিকে নিয়ে, চেনেন?

हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
App
logout
Live TV
হোম
কলকাতা
রাজ্য
দেশ
দুনিয়া
খেলা
বিনোদন
লাইফ স্টাইল
ভিডিয়ো
গ্যালারি
স্বাস্থ্য
প্রযুক্তি
অ্যাস্ট্রো
Home
/
ভিডিয়ো
/
World Football Championship | তিন তিনবার লাল কার্ড! হাইভোল্টেজ ড্রামা এই রেফারিকে নিয়ে, চেনেন?
World Football Championship | তিন তিনবার লাল কার্ড! হাইভোল্টেজ ড্রামা এই রেফারিকে নিয়ে, চেনেন?
Published: Jun 16, 2026, 10:55 PM IST
|
Updated: Jun 16, 2026, 10:55 PM IST
join
share
World Football Championship Three red Cards in One Match Know This Referee
Recommended Videos
02:32
World Football Championship | তিন তিনবার লাল কার্ড! হাইভোল্টেজ ড্রামা এই রেফারিকে নিয়ে, চেনেন?
02:50
World Football Championship | ভোর ৩টেয় ৬ রাউন্ড গুলি, বিশ্বকাপের এই মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি জানেন?
02:30
World Football Championship | মরক্কোর দলের দাপুটে ১১, তাদের মধ্যে কেউই নন মরোক্কান! | Zee 24 Ghanta
01:39
World Football Championship | ৩ দেশের হয়ে তিনটি বিশ্বকাপ খেলেছেন এই কিংবদন্তিকে ফুটবলার | Zee 24 Ghanta
00:50
World Football Championship | জমজমাট মহারণ, মাঠের বাইরে ট্রেন্ডে মেক্সিকোর প্রাক্তন মেয়র | Zee 24 Ghanta
00:45
World Football Championship | ফুটবলেও যুদ্ধ কাঁটা, আমেরিকায় থাকার অনুমতি নেই ইরানের | Zee 24 Ghanta
00:53
World Football Championship | জমজমাট ফুটবলের মহারণে জাপানের অভিনব উদ্যোগ | Zee 24 Ghanta
00:43
World Football Championship | ৯ বছর আগে ভারতীয় ফুটবল মাতানো ফুটবলার খেলবেন বিশ্বকাপ | Zee 24 Ghanta
00:54
World Football Championship | ISL খেলা কোন কোন ফুটবলার মহারণে? | Zee 24 Ghanta
03:46
Abhishek Banerjee | CID-র পর ED, রক্ষাকবচ ছাড়াই ED অফিসে হাজিরা অভিষেকের | Zee 24 Ghanta
05:00
Ananya Banerjee | অনন্যার ওয়ার্ড অফিসে উদ্ধার তোলাবাজির রেডচার্ট থেকে কন্ডোম! | Zee 24 Ghanta
03:53
Sabyasachi Dutta | একের পর এক সম্পত্তির হদিশ! সব্যসাচির ঘরে আর কত ধন-সম্পদ? | Zee 24 Ghanta
Trending
News
Photos
Videos
দিদির জন্য়ই ভোট পেয়েছিলাম: কেন দলবদল? বড় কথা সাংসদ রচনার
Rachana Banerjee joins NCPI
16 min ago
2
রাজ্য জুড়ে জনকল্যাণ শিবিরে একসঙ্গে অন্নপূর্ণা যোজনা থেকে আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধা
West Bengal Janakalyan Shibir
22 min ago
3
বিধানসভায় সর্বদল বৈঠকে বিদ্রোহীরাই! ডাকা পেলেন না কুণাল, শোভনদেবরা
All Party Meeting In Assembly
1 hr ago
4
আধার কার্ড কি নাগরিকত্ব-স্থায়ী বাসিন্দা কিংবা বয়সের প্রমাণপত্র? বিরাট নির্দেশ সুপ্রি
aadhaar card
2 hrs ago
5
রাত পোহালেই ‘ভগবান’ দর্শন, অ্যালার্ম সেট করেছেন তো? মাঠে নামলেই ইতিহাসে মেসি
Argentina vs Algeria
2 hrs ago