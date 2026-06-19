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International Yoga Event in Kolkata | কলকাতার ১১টি জায়গা থেকে যোগ রান | Zee 24 Ghanta
International Yoga Event in Kolkata | কলকাতার ১১টি জায়গা থেকে যোগ রান | Zee 24 Ghanta
Published: Jun 19, 2026, 12:25 PM IST
|
Updated: Jun 19, 2026, 12:25 PM IST
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International Yoga Event in Kolkata | Yoga Run from 11 locations in Kolkata | Zee 24 Ghanta
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