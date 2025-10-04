২০২৫ সালের অক্টোবরে জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত ঘটনা: হার্ভেস্ট সুপারমুন থেকে ওরিওনিড উল্কাবৃষ্টি এবং আরও অনেক কিছু

মহাজাগতিক ধামাকা! এই অক্টোবর মাসে আকাশে দেখা যাবে একের পর এক চোখ ধাঁধানো ঘটনা—৬/৭ অক্টোবর হার্ভেস্ট সুপারমুন (অস্বাভাবিক উজ্জ্বল পূর্ণিমা) থেকে শুরু করে ড্রাকোনিড ও ওরিওনিড উল্কাবৃষ্টির জমকালো খেলা।

Oct 04,2025

হার্ভেস্ট সুপারমুন

আগামী ৬ থেকে ৭ই অক্টোবর চাঁদ নিজের কক্ষপথ থেকে পৃথিবীর কক্ষপথের কাছাকাছি প্রবেশ করবে। তাই সাভাভিক আকারের থেকে চন্দ্রমাকে ১৫ শতাংশ বৃহৎ ও উজ্জল দেখাবে।

ড্রাকোনিড উল্কাবৃষ্টি

৮ থেকে ১০ই অক্টোবর সন্দ্যাবেলা দেখা মিলতে পাবে এই উল্কাবৃষ্টির। "২১পি/গিয়াকোবিনি-জিনার" নামক ধূমকেতুর লেজ থেকে এই উল্কাবৃষ্টির সৃষ্টি,যা উত্তর মেরুর দিকে আকাশকে উজ্জলিত করে তুলবে।

অরিওনিড উল্কাবৃষ্টি

২০ থেকে ২১-এ অক্টোবর অর্থাৎ মাজ মাসে দেখা মিলবে এই অরিওনিড উল্কাবৃষ্টির। এই ধূমকেতুটি অতন্ত উজ্জল ও দ্রুত গতি সম্পন্ন।

শুক্র ও ক্ষীয়মান বাঁকা চাঁদ

১৯-এ অক্টোবর শুক্র ও ক্ষীয়মান বাকা চাঁদের তৈরী এক সুন্দর সংযোগ। এতে দেখা জেতে পারে এক প্রাক ভোরের পরিবেশ।

ক্যামেলোপার্ডালিড উল্কাবৃষ্টি

আগামী ৫ই অক্টোবর ক্যামেলোপার্ডালিড উল্কাবৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। কিন্তু, আকাশে এই উল্কাবৃষ্টি দেখার সভাবনা প্রাই নেই বল্লেই চলে।

জুদিয়াকাল আলো

১৯ থেকে ৩১ অক্টোবরে এই আলোর দেখা মেলবে কন্ধকার আকাশে।

ধূমকেতু C/2025 R2 (SWAN)

আগামী ২০ অক্টোবর পৃথিবীর সামনে দিয়ে নতুন আবিষ্কৃত এই ধূমকেতু অতিক্রম করবে।

ধূমকেতু C/2025 A6 (Lemmon)

৮ই অক্টোবর পৃথিবীর সামনে দিয়ে এই ধূমকেতু অতিক্রম করবে। কিন্তু খালি চোখে এই ধূমকেতু দেখা সম্বভ নয়।

বিশ্ব মহাকাশ সপ্তাহ

রাতের আকাশের ওপারে, অক্টোবর মাসে বিশ্ব মহাকাশ সপ্তাহও অনুষ্ঠিত হয়, যা ৪ থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত পালিত হয়। জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত এই বার্ষিক অনুষ্ঠানের লক্ষ্য মহাকাশ অনুসন্ধান এবং বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ জাগানো।

