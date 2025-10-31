বৃহস্পতিবার করিনা উপস্থিত ছিলেন স্টেডিয়ামে টিম-কে উত্সাহিত করতে। তিনি তাঁর সোশাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছা বার্তা জানান এবং লেখেন,'মেয়েরা সব পারে তাদের ধৈর্য এবং দৃঢ়সংকল্পের দ্বারা। ফাইনালে দেখা হবে...'
জেমাইমা রদ্রিগেজের ছবি দিয়ে বরুণ লেখেন,'আমার হিরো।'
জেনেলিয়া শুভেচ্ছা জানিয়েছেন জেমাইমা রদ্রিগেজের-কে এবং লেখেন যে জেমাইমার বক্তব্য তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে।
শেষ বলে ৪ মারার এক ভিডিয়ো পোস্ট করেন তিনি।
তিনি লেখেন, 'আমাদের ভারতীয় সিংহী। ফাউনালে আমরা আসছি।'
তিনিও শুভেচ্ছা জানান সোশাল মিডিয়াতে।
তিনি বলেন, 'কী দুর্দান্ত....মেয়েরা তোমরা করে দেখিয়েছ...'
তিনি ধন্যবাদ জানান জেমাইমা রদ্রিগেজকে। তিনি বলেন ক্রিকেটের ইতিহাসে তাঁর দেখা এটা সেরা ব্যাটিং।
তিনি কুর্নিশ জানান জেমাইমা রদ্রিগেজ, হরমনপ্রীত কৌর, রিচা, অমনজ্যোত কৌর এবং পুরো ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট টিম-কে। তিনি লেখেন, 'মন জিতে নিল...'