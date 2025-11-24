'অভিভাবক' ধরমকে চিরবিদায়, করণ জোহর থেকে প্রসেনজিত্‍-বিষণ্ণ রুপোলি জগত...

Rajat Mondal
Nov 24,2025

নরেন্দ্র মোদী

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন যে ধর্মেন্দ্র-এর চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সিনেমার এক জুগেরও শেষ হয়ে গেল। তাঁর ভিন্ন-ভিন্ন চরিত্রের দ্বারা লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে জয় করেছেন। শুধু অভিনেতা নয়, মানুষ হিসাবেও তিনি অন্যতম।

করণ জোহর

করণ ও ধর্মেন্দ্র 'রকি অউর রানী কি প্রেম কাহানি'-তে একসঙ্গে কাজ করেন। করণ লেখেন'একটা জুগ শেষ হয়ে গেল... মূলধারার সিনেমার মেগাস্টার... চলচ্চিত্রের ইতিহাসে তিনি অন্যতম। তবে সর্বোপরি তিনি একজন ভালে মানুষ।'

করিনা কাপুর খান

রাজ কাপুর-এর সঙ্গে ধর্মেন্দ্রর এক ছবি দিয়ে করিনা লেখেন 'আজীবন সেরা।'

প্রসেনজিত্‍ চট্টোপাধ্যায়

শোকাচ্ছন্ন বাংলা 'ইন্ডাস্ট্রি'-ও। ধন্যবাদ জানান বড়পর্দার জাদুকরকে এবং আত্মার শান্তি কামনা করেন বুম্বাদা।

অক্ষয় কুমার

অক্ষয় লেখেন যে প্রত্যেকটা ছেলের স্বপ্ন ছিল ধর্মেন্দ্র-এর মতন হওয়ার। এক জুগের প্রজন্মকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন।

রণবীর সিং

সোশাল মাধ্যমে এক ছবি শেয়ার করেন রণবীর এবং সূত্রের খবর তিনি ও দীপিকা গিয়েছিলেন শ্মশানে।

কাজল

ছেলে যুগের সঙ্গে ধর্মেন্দ্রর এক ছবি দিয়ে লেখেন কাজল, 'মনে হয় শুধু ভালে মানুষদেরই আমরা হারাচ্ছি।'

অনন্যা পাণ্ডে

অনন্যা বলেন যে তাঁর বাবার প্রথম ছবি ও সর্ব প্রথম শট ছিল ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে।

শিল্পা শেট্টি

শিল্পা বলেন যে তিনি কাজ করেছেন বহু স্বনামধন্য অভিনেতাদের সঙ্গে কিন্তু কারুর ধর্মেন্দ্রর মতন বড় মনের নয়।

সিদ্ধার্থ মালহোত্রা

ধন্যবাদ জানিয়ে সিদ্ধার্থ বলেন যে অনেক স্মৃতি আছে পর্দায় এবং পর্দার বাইরেও।

কৃতি শ্যানন

ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে এক ছবি শেয়ার করে কৃতিও শ্রদ্ধা জানিয়ে লেখেন যে তিনি আজীবন মনে রাখবেন ধর্মেন্দ্রর হাসি, জীবনদর্শন এবং তাঁর কবিতা।

VIEW ALL

রসগোল্লার নট-আউট ইনিংস খেলেই জিতুন ডায়াবেটিসের কঠিন ম্যাচ! কীভাবে এ অসম্ভব সম্ভব? পড়ুন রস-রহস্য...

কিয়ারা আদভানির সৌন্দর্যের লুক

Dharmendra: ‘শোলে’ থেকে ‘চুপকে চুপকে’ - বলিউডের হি-ম্যান এখন জীবনযুদ্ধে...

বিদেশে পড়াশোনা করতে স্রেফ ডিগ্রি নয়, দরকার এই ১০ কৌশল...
Read Next Story