বিশ্বকাপে ঐতিহাসিক জয়! হরমন-স্মৃতিদের শুভেচ্ছায় ভরালেন অমিতাভ থেকে অনুষ্কা...

উচ্ছ্বসিত হয়ে তিনি লেখেন তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে, 'জিতে গেছি! ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল এবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। কুর্নিশ!
'শুভেচ্ছা! এটাই জয়ের সূচনা। আমার অনেক ভালোবাসা রইল।', বার্তা দেন তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে।
করিনা বলেন যে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি তাঁর সোশাল মিডিয়ায় ভারতের জয় লাভের ঠিক আগের মূহুর্তের এক ভিডিয়ো পোস্ট করেন।
তিনি শুভেচ্ছা জানান পুরো টিম-কে।
'বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন! এ এক গুরুত্বপূর্ণ জয়।', তিনি লেখেন।
'পরিশ্রম, সাহস এবং দৃঢ়সংকল্প। এইভাবেই ইতিহাস গড়ল। প্রত্যেকটি মেয়ে যারা স্বপ্ন দেখে এবং প্রতিটি ভারতের জনগণ চিত্কার করে বলো "আমরা বিশ্ব বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন"', লেখেন তিনি।
তিনি সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, 'অবিশ্বাস্য! তোমরা ইতিহাস গড়েছ। শুভেচ্ছা।'
শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি লেখেন, 'বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন! কুর্নিশ তোমাদের। তোমরা আমাদের গৌরব।'
তিনি লেখেন, 'এ রাত ভোলার মতন নয়। ধন্যবাদ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। তোমরা বিশ্বকে দেখিয়েছ দৃঢ়সংকল্প আর বিশ্বাস থাকলে কী না করা সম্ভব।'
তিনি ১৯৮৩ -এর ম্যাচের কথা উল্লেখ করে ধন্যবাদ জানান ভারতীয় মহিলা টিম-কে।
তিনি লেখেন, 'গর্বিত ভারতীয়, এক গর্বিত ক্রিকেট ফ্যান। আমাদের হিরো।'