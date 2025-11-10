‘শোলে’ থেকে ‘চুপকে চুপকে’ - বলিউডের হি-ম্যান এখন জীবনযুদ্ধে...

১৯৩৫ সালের ৮ ডিসেম্বর পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় জন্ম ধর্মেন্দ্রর। ছোটবেলা থেকেই সিনেমা দেখার নেশা ছিল তাঁর, স্বপ্ন ছিল বড় পর্দায় নিজের মুখ দেখার।
১৯৫৮ সালে ফিল্মফেয়ার ট্যালেন্ট সার্চ প্রতিযোগিতায় জিতে মুম্বই আসেন ধর্মেন্দ্র। এই জয়ই তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।
১৯৬০ সালে 'দিল ভী তেরা, হাম ভি তেরে' ছবির মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক ঘটে। প্রথমদিকে সংগ্রাম থাকলেও ধীরে ধীরে নজরে আসেন পরিচালক ও দর্শকের।
ষাট ও সত্তরের দশকে 'ফুল অউর পাত্থর', 'আয়া সাওয়ান ঝুম কে', 'চুপকে চুপকে তাঁকে রোমান্টিক নায়কের আসনে বসায়। তাঁর হাসি, কণ্ঠ এবং সৌন্দর্য মুগ্ধ করেছিল দর্শকদের।
ধর্মেন্দ্র বলিউডের প্রথম ‘অ্যাকশন হিরো’। 'শোলে'-এর ‘বীরু’ চরিত্রে তাঁর সাহসী রূপ আজও সবার মনে গেঁথে আছে।
রোমান্স, কমেডি, অ্যাকশন—সব চরিত্রেই নিজেকে প্রমাণ করেছেন তিনি।
ধর্মেন্দ্র ১৯ বছর বয়েসে বিয়ে হয় প্রকাশ কউরের সঙ্গে। বিয়ের পরেও, তাঁর সহ-অভিনেত্রী হেমা মালিনীর প্রেমে পড়ায় তাঁকে সমালোচনার কবলেও পড়তে হয়।
'সীতা অউর গীতা' ছবিতে একসঙ্গে কাজ করতে গিয়ে জন্ম নেয় প্রেম। পরে হেমা মালিনীকে বিয়ে করে জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করেন ধর্মেন্দ্র।
তাঁর দুই পুত্র সানি দেওল ও ববি দেওলও বলিউডে প্রতিষ্ঠিত অভিনেতা। বিজিতা এবং অজিতা প্রথম পক্ষের মেয়ে। ঈশা এক প্রতিষ্ঠিত অভিনেত্রী ও অহনা দ্বিতীয় পক্ষের।
ফিল্মফেয়ার লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্টসহ বহু পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন তিনি। তাঁর অবদান ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে অমলিন।
বিজয়তা ফিল্মস প্রযোজনা সংস্থা গড়ে তুলেছিলেন তিনি। এই ব্যানারের অধীনে 'ঘায়ল', 'বেতাব'-এর মতো হিট সিনেমা উপহার দিয়েছেন দর্শকদের।
২০০৪ সালে ভারতীয় জনতা পার্টির হয়ে রাজস্থানের বিকানের আসন থেকে লোকসভা নির্বাচনে জয়লাভ করেন। তবে কিছু বছর পর তিনি রাজনীতি থেকে ধীরে ধীরে নিজেকে সরিয়ে সিনেমা ও পরিবারে মনোনিবেশ করেন।
সম্প্রতি মুম্বইয়ের ক্যান্ডি ব্রিচ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ধর্মেন্দ্র। ভেনটিলেশানে রয়েছেন। তবে চিন্তার কোনো কারণ নেই বলে সূত্রের খবর।
শেষবারের মতন দেখা গিয়েছিল ‘তেরি বাতোঁ মে আইসা উলঝা জিয়া’ (২০২৪) ছবিতে। তাঁকে আবার দেখা যাবে ‘ইক্কিস' ছবিটিতে, যেখানে অভিনয় করছেন অমিতাভ বচ্চনের নাতি আগস্ত্যা নন্দা।