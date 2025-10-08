মালতী চাহার: নতুন ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি 'বিগ বস ১৯'-এর হাউসে...

কে মালতী চাহার?

মালতী চাহার হল ভারতীয় ক্রিকেটার দীপাক চাহারের বোন। তাছাড়াও তিনি হলেন একজন মডেল, অভিনেত্রী এবং ফিল্মমেকার।

অ্যাকাডেমিক ও পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড

আগ্রায় জন্মগ্রহণ মালতীর। তার বাবা কাজ করতেন বিমান বাহিনীতে। মালতী তার পড়াশোনা করেছে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় থেকে এবং আইইটি লখনউ থেকে সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিগ্রি অর্জন করেছে।

সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতায় সাফল্য

মালতী সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আলোচনায় আসেন। তিনি ফেমিনা মিস ইন্ডিয়া দিল্লি ২০১৪-এ তৃতীয় হন এবং মিস ফটোজেনিক খেতাব জিতেছিলেন।

ফিল্ম ও অ্যাকটিং

বলিউডে তার প্রথম সিনেমা হল 'জিনিয়াস'(২০১৮) এবং পরে তিনি আরও সিনেমা করেন যেমন 'ইশক পশমিনা'(২০২২) ও 'মা ও মেরি মা'(২০২৫)।

সোশ্যাল মিডিয়া স্টার

ইনস্টাগ্রামে এক মিলিয়ানেরও বেশি ফলোয়ার রয়েছে তার। মালতী প্রতিদিন নানান পোস্টারের মাধ্যমে তার ফ্যানদের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখেন।

ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি 'বিগ বস ১৯'-এ

মালতী ওয়াইল্ড কার্ড প্রতিযোগী হিসেবে বিগ বস ১৯-এ প্রবেশ করেন। তার আত্মবিশ্বাসী উপস্থিতি ও শান্ত, স্থির আচরণ ইতিমধ্যেই বিগ বস হাউসে এক বদল আনতে শুরু করে দিয়েছে।

