হৃৎপিণ্ডের পেশিতে রক্ত প্রবাহ হঠাৎ কমে যাওয়ার ফলে সৃষ্ট একটি গুরুতর শারীরিক অবস্থা, যার কারণে ঘটে মৃত্যু।
হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ গুলি দেখা মিল্লে অবিলম্বে চিকিত্সকের পরামতর্ষ নিন ।
হার্ট অ্যাটাকের এটি একটি প্রধান লক্ষন বলে মনে করা হয়। এক অশ্য়াভাবিক চাপ কনুভব করা, এর কারোনে হতে পারে দেহে অশ্য়াভাবিক অশ্যস্তি
নিঃশ্বাস নিতে গেলে দেখা জেতে পারে হঠ্য়াৎ অশ্য়স্তি। ঠিক সময় চিকিত্সা না পেলে ঘট্টে পারে মূত্যু।
হার্ট অ্যাটাকের একটি ভয়ানক কারণ হলো এই মাথা ঘোরা। মাথা ঘোরার আরএক লক্ষন আচোমকাই রক্তচাপ পরে যাওয়া।
অকারনে ঘাম হতে পারে হার্ট অ্যাটাকের বড়ো কারণ।
অশ্য়াভাবিক হূদয় স্পন্দন হলো হ্যাট অ্যাটাকের আর একটি প্রধান কারণ এর ফলে হূদয় স্পন্দনের গতি হয় অশ্য়াভাবিক।