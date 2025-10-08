হার্ট অ্যাটাক কী ?

হৃৎপিণ্ডের পেশিতে রক্ত প্রবাহ হঠাৎ কমে যাওয়ার ফলে সৃষ্ট একটি গুরুতর শারীরিক অবস্থা, যার কারণে ঘটে মৃত্যু।

Rajat Mondal
Oct 08,2025

মেডিক্যাল পরামর্শ

হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ গুলি দেখা মিল্লে অবিলম্বে চিকিত্সকের পরামতর্ষ নিন ।

বুকে ব্যাথা

হার্ট অ্যাটাকের এটি একটি প্রধান লক্ষন বলে মনে করা হয়। এক অশ্য়াভাবিক চাপ কনুভব করা, এর কারোনে হতে পারে দেহে অশ্য়াভাবিক অশ্যস্তি

শ্বাসকষ্ট

নিঃশ্বাস নিতে গেলে দেখা জেতে পারে হঠ্য়াৎ অশ্য়স্তি। ঠিক সময় চিকিত্সা না পেলে ঘট্টে পারে মূত্যু।

মাথা ঘোরা

হার্ট অ্যাটাকের একটি ভয়ানক কারণ হলো এই মাথা ঘোরা। মাথা ঘোরার আরএক লক্ষন আচোমকাই রক্তচাপ পরে যাওয়া।

ঘাম চিলো

অকারনে ঘাম হতে পারে হার্ট অ্যাটাকের বড়ো কারণ।

অশ্য়াভাবিক হূদয় স্পন্দন

অশ্য়াভাবিক হূদয় স্পন্দন হলো হ্যাট অ্যাটাকের আর একটি প্রধান কারণ এর ফলে হূদয় স্পন্দনের গতি হয় অশ্য়াভাবিক।

VIEW ALL

মালতী চাহার: নতুন ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি 'বিগ বস ১৯'-এর হাউসে...

এই করবা চৌথে করুন কিছু ট্রেন্ডি ও অসাধারণ মেহেন্দির ডিজাইনে...

Astro: জেনে নিন অক্টোবর ২০২৫ এ কী কী ঘটতে চলেছে এই মহাআকাশে

Durga Puja 2025: ভবানীপুর স্বাধীন সঙ্গে এবার বারো মাসে তেরো পার্বণ...
Read Next Story