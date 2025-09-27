উৎসবের প্রতিচ্ছবি মণ্ডপ সজ্জায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে প্রতিটি পার্বণের বিশেষ মুহূর্ত। দুর্গাপুজো থেকে শুরু করে লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো, ভাইফোঁটা, পৌষ পার্বণ, সরস্বতী পুজোর মতো উৎসবের ছবি দেখা যাবে এখানে।
শিল্পীর ছোঁয়া এবারের পুজোয় ব্যবহার করা হয়েছে বিশেষ শিল্পশৈলী। দক্ষ কারিগররা তাদের হাতের ছোঁয়ায় ফুটিয়ে তুলেছেন বাঙালির চিরন্তন উৎসবের আমেজ।
ঐতিহ্যকে পাথেয় করে আধুনিকতার সাথে মিশিয়ে এক অসাধারণ শিল্পকর্ম সৃষ্টি করা হয়েছে। এখানে দর্শনার্থীরা একইসাথে বাঙালি সংস্কৃতির শিকড় এবং বর্তমানের প্রতিফলন দেখতে পাবেন।
সবার অংশগ্রহণ এই পুজো শুধুমাত্র একটি উৎসব নয়, এটি ভবানীপুর স্বাধীন সংঘের সকল সদস্যের সম্মিলিত উদ্যোগ ও পরিশ্রমের ফল। সবার অংশগ্রহণে এটি এক মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।
আলোর জাদু মণ্ডপের সাথে সামঞ্জস্য রেখে করা হয়েছে অসাধারণ আলোকসজ্জা। সন্ধ্যার পর এই আলোর খেলায় মণ্ডপের সৌন্দর্য আরও বহুগুণ বেড়ে যায়।