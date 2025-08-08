রাখি পূর্ণিমায় তাক লাগাতে বানিয়ে ফেলুন ৬ মিষ্টি...

Rajat Mondal
Aug 08,2025

মিষ্টি বানান মাত্র ৩০ মিনিটে

এই রাখি পূর্ণিমায় নিজের হাতেই বানিয়ে ফেলুন মিষ্টি। মাত্র ৩০ মিনিটে এবং খাটনি ছাড়াই বানান এই ৬ টি মিষ্টি।

গোলাপ জাম

এই মিষ্টি ছোট বড় সবারই পছন্দের। খোয়া ক্ষীর এবং ময়দা দিয়ে বানানো হয়। ছোট ছোট গোল করে, ভেজে এবং কেশর মেশানো চিনির রসে ডোবালেই তৈরি গোলাপ জাম।

জিলিপি

জিলিপি উত্তরের রাজ্য গুলোতে খুবই বিখ্যাত। দিল্লি, উত্তর প্রদেশ এবং রাজস্থানের মানুষরা এই মিষ্টি খুবই পছন্দ করেন। এই মিষ্টি বানিয়ে উপরে বাদাম দিয়ে গার্নিশিং করতে পারেন।

মাওয়া আনজির বরফি

সাস্থ্য নিয়ে সচেতন? তারও রয়েছে উপায়। বানিয়ে ফেলুন মাওয়া আনজির বরফি। অভিনব এই মিষ্টি খেতে সুস্বাদু এবং বাদামে ভরপুর। আনজির বরফি উত্‍সবে আলাদা স্বাদ এনে দেবে।

কেশর ক্ষীর

কেশর ক্ষীর ঘরে ঘরে খুবই জনপ্রিয়। খুব সহজেই এই ক্ষীর বানিয়ে ফেলতে পারবেন। সাধারণত এই ক্ষীর চাল, দুধ, চিনি এবং কেশর মিশিয়েই তৈরি করা হয়। এছাড়া ক্ষীরের উপর বাদাম দিতে পারেন।

শাহী টুকড়া

এই মিষ্টি বানিয়ে তাক লাগিয়ে দিতে পারেন পরিবারকে। পাউরুটিকে ভেজে, উপরে ক্ষীরের একটি প্রলেপ দিলেই তৈরি শাহী টুকড়া। উপরে কাজু বাদামের টুকরোও ছড়িয়ে দিতে পারেন।

গোন্দ গুলাকান্দ লাড্ডু

গোন্দ গুলাকান্দের লাড্ডু বানিয়ে রাখি উত্‍সবকে আরও বিশেষ করে তুলুন। এই মিষ্টি শুধু খেতে সুস্বাদু তাই নয়, এই মিষ্টির আছে অনেক স্বাস্থ্যগুণ। গোন্দ ভিটামিন ডি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর হয়।

