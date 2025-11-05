মিস ইউনিভার্সের মঞ্চে ভারতের ৮ রানী যাঁরা রূপে-গুণে ইতিহাস গড়েছেন...

Rajat Mondal
Nov 05,2025

১. ১৯৬৬ সালে ছিলেন ইয়াসমিন দাজি

প্রথম ভারতীয় সুন্দরী যিনি মিস ইউনিভার্সের টপ ৫ ওঠেন

২. ১৯৯২ সালে মাধু সাপরে

সে বছর তিনি মিস ইউনিভার্সে দ্বিতীয় রানার‑আপ হয়েছেন

৩. ১৯৯৪ সালে সুষ্মিতা সেন

দেশের ইতিহাসে প্রথম ভারতীয় মিস ইউনিভার্স হোন তিনি, এরপর বলিউডের মঞ্চে জয়ী হয়েছিলেন তিনি।

৪. ১৯৯৫ সালে মানপ্রীত ব্রার

প্রথম রানার‑আপ হন

৫. ২০০০ সালে লারা দত্ত

ভারতের দ্বিতীয় মিস ইউনিভার্স। ফ্যাশন ও চলচ্চিত্র দুটি দিয়ে পূর্ণ হয় তাঁর দেশসেবার যাত্রা

৬. ২০০১ সালে সেলিনা জৈচলির

চতুর্থ রানার‑আপ হওয়া ভারতীয় রূপের নজির গড়েছিল এক নতুন অধ্যায়

৭. ২০২০ সালে অ্যাডলাইন ক্যাসটেলিনো

প্রায় দুই দেড় দশক পর ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে টপ ৫ ওঠেন। একটি নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব

৮. ২০২১ সালে হার্নাজ সান্ধু

মিস ইউনিভার্স জিতে ইতিহাস গড়েন—তিনিই আজ ভারতের গৌরববান পুরস্কারপ্রাপ্ত রূপিকা

এই ৮ জন নারী শুধু সুন্দরী নয়—প্রতিভাবান ও সাহসী

