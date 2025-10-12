যদি এয়ারপোর্টে কর্তীপক্ষ আপনারব প্রবেশে হয়ে ওঠে বাঁধা তাহলে জানবেন এরব সবচে বড়ো কারণ হতে পারে আপনার লাগেজ। শুধু তাই নয়, এই কারনে পড়তে পারেণ বিলম্ভের সম্মুকে হতে পারে ফ্রাইট মিস।
অগণীয় পদারতর্থ সামগ্রী এয়ারপোর্টে নিষিদ্ধ। ধরা পড়লে এয়ারপোর্টে কর্তৃপক্ষ কাছে বাজেয়াপ্ত।
ঘন্টায় ১৬০ ওয়াটের পাওয়ার ব্য়ানক নিষিদ্ধ।
১০০ এমেল-র অধিক তরল পদার্থ নিষিদ্ধ । ধরা পড়লে এয়ারপোর্টে কর্তৃপক্ষ কাছে বাজেয়াপ্ত।
ক্রিকেট ব্যাট, হকি স্টিক, ব্যাটমিন্টন, টেনিস ব্যাট ইত্য়াদি সামগ্রী নিষিদ্ধ।
অতিরিক্ত লিথিয়াম ব্যাটারি এয়ারপোর্টে নিষিদ্ধ।
হোভারবোর্ড এবং বৈদ্যুতিক সিগারেট এয়ারপোর্টে নিষিদ্ধ।
ডাম্বল এবং জিমের সরঞ্জাম ভাড়ি সামগ্রী এয়ারপোর্টে নিষিদ্ধ।
ছুরি, সেসিয়র, রেজার ব্লেড, নেইল কাটার ইত্য়াদি ধারালো সামগ্রী নিষিদ্ধ।