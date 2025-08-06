এই মশলায় আছে বহু গুণ! হজম করে এবং রক্তে শর্করার মাত্রা কমায়...

Rajat Mondal
Aug 06,2025

ভরপুর উপাদান

কালো মরিচে আছে ভরপুর উপাদান। এতে আছে সক্রিয় যৌগ, পিপারিন।

হজমে সাহায্য করে

এটি হাইড্রোকেলিক অ্যাসিড তৈরি করে। এই উপাদান প্রোটিনকে ভাঙতে এবং হজমে সাহায্য করে।

রক্তের প্রবাহ ঠিক রাখে

রক্তের প্রবাহ উন্নত করে। এছাড়া হজমে,পেটের ফাঁপা ভাব এবং গ্যাস কমাতে সাহায্য করে।

ওজন কমায়

পিপারিন মেটাবলিজম বাড়াতে এবং শরীরের ফ্যাট এবং ওজন কমাতে সাহায্য করে।

রক্তে শর্করা মাত্রা কমায়

গবেষণায় জানা গেছে যে, কালো মরিচ রক্তে শর্করা পরিমাণ কমাতে সাহায্য করে। যে ব্যক্তিরা ডায়াবেটিসের রোগী তাঁদের জন্য এই মরিচ খুবই উপযোগী।

জয়েন্টের ব্যথ্যা কমায়

মরিচের তেল পেশী এবং জয়েন্টের ব্যথ্যা কমাতে সাহায্য করে। এছাড়া মাথা ব্যথ্যা কমাতেও সাহায্য করে।

ত্বকের সাস্থ্য ঠিক রাখে

মরিচ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং অ্যন্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টি- ইনফ্ল্যামেটরি। এছাড়া ত্বকের স্বাস্থ্যকে উন্নত করে।

লিভারকে ভালো রাখে

কালো মরিচ লিভারের সাস্থ্যেরও খেয়াল রাখে। হাড়ের সাস্থ্য এবং শ্বাসযন্ত্রকেও ঠিক রাখে।

