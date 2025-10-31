ঘুমই সেরা ওষুধ। কম ঘুম মানে মন অস্থির, কাজের মান খারাপ। প্রতিদিন অন্তত ৭-৮ ঘণ্টা ঘুমানো প্রয়োজন।
মাল্টিটাস্কিং নয়, মন দিন একসঙ্গে একটিতেই। এতে ভুল কম হবে, কাজও নিখুঁত হবে।
একটানা কাজ নয়। মাঝে মাঝে ৫-১০ মিনিট বিশ্রাম নিন, এতে মস্তিষ্ক স্থির হবে।
শরীর ভালো থাকলে মনও ভালো থাকে। রোজ অন্তত ৩০ মিনিট হাঁটা বা যোগব্যায়াম করুন।
ডেডলাইন ধরেই কাজ করুন। এতে মনোযোগ বাড়বে, সময়ের সদ্ব্যবহারও হবে।
প্রতিদিন সকালে বা রাতে ১০ মিনিট ধ্যান করুন। মন শান্ত ও স্থির থাকবে।
নোটিফিকেশন মানে মনোযোগ চুরি। কাজের সময় মোবাইল দূরে রাখুন বা নোটিফিকেশন বন্ধ রাখুন।