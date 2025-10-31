মন বশে আনুন! মনোযোগ বাড়ানোর ৭ জাদুকরী অভ্যাস

Rajat Mondal
Oct 31,2025

পর্যাপ্ত ঘুম

ঘুমই সেরা ওষুধ। কম ঘুম মানে মন অস্থির, কাজের মান খারাপ। প্রতিদিন অন্তত ৭-৮ ঘণ্টা ঘুমানো প্রয়োজন।

একসঙ্গে একাধিক কাজ নয়

মাল্টিটাস্কিং নয়, মন দিন একসঙ্গে একটিতেই। এতে ভুল কম হবে, কাজও নিখুঁত হবে।

কাজের পর বিশ্রাম

একটানা কাজ নয়। মাঝে মাঝে ৫-১০ মিনিট বিশ্রাম নিন, এতে মস্তিষ্ক স্থির হবে।

রোজ ব্যায়াম করুন

শরীর ভালো থাকলে মনও ভালো থাকে। রোজ অন্তত ৩০ মিনিট হাঁটা বা যোগব্যায়াম করুন।

সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করুন

ডেডলাইন ধরেই কাজ করুন। এতে মনোযোগ বাড়বে, সময়ের সদ্ব্যবহারও হবে।

ধ্যানের অভ্যাস গড়ে তুলুন

প্রতিদিন সকালে বা রাতে ১০ মিনিট ধ্যান করুন। মন শান্ত ও স্থির থাকবে।

কাজের সময় সোশ্যাল মিডিয়া বন্ধ

নোটিফিকেশন মানে মনোযোগ চুরি। কাজের সময় মোবাইল দূরে রাখুন বা নোটিফিকেশন বন্ধ রাখুন।

এই ৭ সহজ অভ্যাসে গড়ে তুলুন মনোযোগী মন। কাজ হবে সফল, জীবন হবে নিয়ন্ত্রিত।

মনোযোগ একদিনে তৈরি হয় না, কিন্তু প্রতিদিনের চর্চায় গড়ে ওঠে সোনার মত ফোকাস!

