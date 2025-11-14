রসগোল্লার নট-আউট ইনিংস খেলেই জিতুন ডায়াবেটিসের কঠিন ম্যাচ! কীভাবে এ অসম্ভব সম্ভব? পড়ুন রস-রহস্য...

Rajat Mondal
Nov 14,2025

১৪ নভেম্বর - একদিনে দুই স্বাদ!

একদিকে ওয়ার্ল্ড ডায়াবেটিস ডে, সচেতনতার বার্তা নিয়ে। আর অন্যদিকে বাংলার গর্ব, রসগোল্লা দিবস! মিষ্টি আর মিতব্যয় দুটোই একসাথে!

GI ট্যাগের গর্ব

২০১৭ সালে ওড়িশার সঙ্গে লড়াই জিতে বাংলা পেল বাংলার রসগোল্লা-র GI ট্যাগ। সেই থেকেই ১৪ নভেম্বর হল রসগোল্লা দিবস।

আজকের মিষ্টি-ম্যাজিক!

আজ গল্প হবে রসগোল্লার নানান অবতার নিয়ে - ঝাল থেকে গোলাপ, চকোলেট থেকে কমলা - সব হাজির! তবে সাবধান…পাশে আছে ডায়াবেটিস ডে।

গুড়ের গরম প্রেম

শীতের প্রিয়-গুড়ের রসগোল্লা! গন্ধে মন ঠান্ডা, মিষ্টিতে পেট গরম।

ঝাল-মিষ্টির ধামাকা!

মিষ্টির মধ্যেও ঝাল - এটাও সম্ভব?

রাজকীয় কেসর

কেশরের রঙে-গন্ধে নরম বিলাসিতা। এক কামড়ে রাজকীয়-ফিলিং!

চকো-গোল্লা!

চকোলেট মেশালে রসগোল্লা হয় আধুনিক! বাচ্চা থেকে বড় সবার হ্যাপি বাইট।

ক্রাঞ্চি বাটারস্কচ ভাইব

ক্রাঞ্চ আর বাটারের মিশ্রণ ভালোবাসার নতুন টোন। মুখে দিলেই ‘ক্রাঞ্চ-গোল্লা’ এফেক্ট!

গোলাপি কোমলতা

গোলাপজলের সুগন্ধে শান্ত মিষ্টি। ঘ্রাণে প্রেম, স্বাদে প্রশান্তি।

কমলার টক-মিষ্টি!

কমলার ফ্রেশ ট্যাং-রসগোল্লার ট্রপিক্যাল মুড। টক-মিষ্টির নিখুঁত ব্যালান্স।

বিদেশি স্বাদের হাওয়া!

পিস্তার আভিজাত্য আর ব্ল্যাককারেন্টের ফ্রুটি-মজা রসগোল্লার ওভারসিজ স্টাইল!

তরমুজের ঠান্ডা ছোঁয়া

তরমুজের হালকা গন্ধ আর শীতলতা, গরমেও ফ্রেশ লাগা মিষ্টি ম্যাজিক।

ক্লাসিক মানেই ক্লাসিক

সাদা, নরম, তুলতুলে সেই প্রথম প্রেম। যার জন্য সব লড়াই বাংলার ক্লাসিক রসগোল্লা।

একদিনে দুই দায়িত্ব!

আজ রসগোল্লা দিবস - উৎসব হবেই! কিন্তু ডায়াবেটিস ডে - কে ও ভুলে গেলে চলবে না। মিষ্টি খাও, তবে চিনির সাথে একটু দূরত্ব রেখো।

