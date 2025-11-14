রসগোল্লার নট-আউট ইনিংস খেলেই জিতুন ডায়াবেটিসের কঠিন ম্যাচ! কীভাবে এ অসম্ভব সম্ভব? পড়ুন রস-রহস্য...

একদিকে ওয়ার্ল্ড ডায়াবেটিস ডে, সচেতনতার বার্তা নিয়ে। আর অন্যদিকে বাংলার গর্ব, রসগোল্লা দিবস! মিষ্টি আর মিতব্যয় দুটোই একসাথে!
২০১৭ সালে ওড়িশার সঙ্গে লড়াই জিতে বাংলা পেল বাংলার রসগোল্লা-র GI ট্যাগ। সেই থেকেই ১৪ নভেম্বর হল রসগোল্লা দিবস।
আজ গল্প হবে রসগোল্লার নানান অবতার নিয়ে - ঝাল থেকে গোলাপ, চকোলেট থেকে কমলা - সব হাজির! তবে সাবধান…পাশে আছে ডায়াবেটিস ডে।
শীতের প্রিয়-গুড়ের রসগোল্লা! গন্ধে মন ঠান্ডা, মিষ্টিতে পেট গরম।
মিষ্টির মধ্যেও ঝাল - এটাও সম্ভব?
কেশরের রঙে-গন্ধে নরম বিলাসিতা। এক কামড়ে রাজকীয়-ফিলিং!
চকোলেট মেশালে রসগোল্লা হয় আধুনিক! বাচ্চা থেকে বড় সবার হ্যাপি বাইট।
ক্রাঞ্চ আর বাটারের মিশ্রণ ভালোবাসার নতুন টোন। মুখে দিলেই ‘ক্রাঞ্চ-গোল্লা’ এফেক্ট!
গোলাপজলের সুগন্ধে শান্ত মিষ্টি। ঘ্রাণে প্রেম, স্বাদে প্রশান্তি।
কমলার ফ্রেশ ট্যাং-রসগোল্লার ট্রপিক্যাল মুড। টক-মিষ্টির নিখুঁত ব্যালান্স।
পিস্তার আভিজাত্য আর ব্ল্যাককারেন্টের ফ্রুটি-মজা রসগোল্লার ওভারসিজ স্টাইল!
তরমুজের হালকা গন্ধ আর শীতলতা, গরমেও ফ্রেশ লাগা মিষ্টি ম্যাজিক।
সাদা, নরম, তুলতুলে সেই প্রথম প্রেম। যার জন্য সব লড়াই বাংলার ক্লাসিক রসগোল্লা।
আজ রসগোল্লা দিবস - উৎসব হবেই! কিন্তু ডায়াবেটিস ডে - কে ও ভুলে গেলে চলবে না। মিষ্টি খাও, তবে চিনির সাথে একটু দূরত্ব রেখো।