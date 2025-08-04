অতিরিক্ত কফি পান করছেন? অজান্তেই ডেকে আনছেন বিপদ...

Rajat Mondal
Aug 04,2025

ব্ল্যাক কফি শরীরে জন্য ভালো হলেও, অতিরিক্ত পরিমাণে ক্যাফেইন শরীরের ক্ষতি করতে পারে।

অ্যানজাইটি

ব্ল্যাক কফিতে ক্যাফেইনের মাত্রা থাকে অনেক বেশি। এছাড়া এই কফি হৃদস্পন্দনের মাত্রা এবং শরীরে অস্থিরতা বাড়িয়ে তোলে।

ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়

কফি বেশি পরিমাণে এবং ঘুমানোর আগে পান করা উচিত নয়। এই অভ্যাস ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। দীর্ঘদিন এই অভ্যাস চালিয়ে গেলে অনিদ্রা দেখা দিতে পারে।

হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে তোলে

ব্ল্যাক কফি হার্ট রেট এবং রক্তের চাপ বাড়িয়ে তোলে। এছাড়া যাঁদের হার্টের সমস্যা আছে, তাঁদের সমস্যা আরও বাড়তে পারে।

পেট খারাপ

কালো কফি পান করলে পেটের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

ডিহাইড্রেশন

ক্যাফেইন হাইড্রেশনে সমস্যা করতে পারে। পরিমাণ মতো জল পান না করলে শরীরে ডিহাইড্রেশন হতে পারে।

অ্যাডিকশন

কফি বেশি কখনই পান করতে নেই। বেশি ক্যাফেইন শরীরে গেলে অ্যাডিকশনের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

ওষুধের কার্যকরিতা কমায়

ব্ল্যাক কফি কোনও কোনও ওষুধের কার্যকরিতা কমিয় দেয়। অ্যান্টিডিপ্রেশনের ওষুধ খেলে অতিরিক্ত কফি পান না করাই উচিত।

