হজমে সাহায্য করে এই বীজ! এছাড়াও আছে বহু গুণ...

Rajat Mondal
Aug 05,2025

হজমে সাহায্য করে

ফ্ল্যাক্স সিড হজমে সাহায্য করে। কোষ্ঠকাঠিন্য থেকেও রেহাই দেয়।

আছে সাস্থ্যকর ফ্যাট

এই বীজে থাকে সাস্থ্যকর ফ্যাট, যার ফলে ওজন নিয়ন্ত্রতিত থাকে।

ওমেগা-৩ তে ভরপুর

রোস্টেড ফ্ল্যাক্স সিডে থাকে প্রচুর পরিমাণে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড। এই বীজ হার্টের প্রদাহ কমায়।

স্ট্রেস কমায়

ফ্ল্যাক্স সিডে ফাইবার ছাড়াও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে যা অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমাতে সাহায্য করে।

রক্তের চাপ কমায়

ওমেগা-৩, ফাইবার এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের সংমিশ্রণ শরীরে রক্তের চাপ কমাতে সাহায্য করে।

অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর

ফ্ল্যাক্স সিড অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর থাকে। এই বীজের যৌগ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়ায়। এছাড়া অক্সিডেটিভ স্ট্রেসকেও কমায়।

ত্বকের খেয়াল রাখে

এই বীজে থাকা ওমেগা-৩ এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ত্বকের খেয়াল রাখে। শুষ্কতা এবং রুক্ষতা কমায়। এছাড়া চুলের গোড়া শক্ত করে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়

শরীরের সামগ্রিক উন্নতি করে। এছাড়া শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

