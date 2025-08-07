এই বাদামের আছে বহু গুণ! কোলেস্টেরল বজায় রেখে হার্টকে সুস্থ রাখে...

হ্যাজেলনাটের আছে অনেক গুণ। এই বাদামে আছে অনেক নিউট্রিয়েন্ট।
এই বাদাম মোনোস্যাচুরেটেড ফ্যাটে ভরপুর। এছাড়া আছে ওলেইক অ্যাসিড। এই বাদাম খারাপ কোলেস্টেরল কমিয়ে ভালো কোলেস্টেরল বাড়ায়।
অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ভিটামিন ভিতে ভরপুর থাকে এই বীজ। যা হার্টের প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে।
ফেনলিক এবং ভিটামিন ই উপাদানে ভরা এই বাদাম। শরীররে অস্কিডেটিভ স্ট্রেস কমায়। এছারা ক্যানসারের মতো কঠিন রোগের ঝুঁকিও কমায়।
কার্বের পরিমাণ খুব কম থাকে হ্যাজেলনাটে। ফাইবারে ভরপুর এই বাদাম। এই বাদামে গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্সের পরিমাণ খুব কম থাকে যা রক্তে শর্করার পরিমাণ বজায় রাখতে সাহায্য করে।
এই বাদামের ম্যাগনেশিয়াম রক্তে ইনসুলিনের পরিমাণ ঠিক রাখে। ডায়াবেটিস ২-র জন্য এই বাদাম খুবই উপযোগী।
ভিটামিন ই, ফোলেট, এবং সাস্থ্যকর ফ্য়াট কগনিটিভ কার্যকরিতাকে ঠিক রাখে। এছাড়া অ্যালজাইমার এবং ডিমেনশিয়ার মতো রোগের ঝুঁকিও কমায়।
এই বাদাম ঠিকভাবে খেলে শরীরে ফাইবার, প্রোটিন এবং স্বাস্থ্যকর ফ্যাট বজায় থাকে।
ম্যাগনেশিয়াম এবং ম্যাঙ্গানিজ হাড়কে মজবুত করে।
এই বাদামে উচ্চ ফাইবার হজমে সাহায্য করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে রেহাই দেয়।