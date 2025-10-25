আজকের দৌঁড়ঝাঁপের জীবনে অধিকাংশ মানুষই ভুগছেন ঘুমের সমস্যায়। স্ট্রেস, মোবাইল আসক্তি, অনিয়মিত রুটিন। সব মিলিয়ে নিদ্রাহীন রাত যেন এক নিত্যসঙ্গী। তবে চিন্তার কিছু নেই, ঘরোয়া কিছু সহজ পদ্ধতি মানলেই ফিরতে পারে আরামদায়ক ঘুম। দেখে নিন এমনই ১০টি গুরুত্বপূর্ণ টিপস।

Rajat Mondal
Oct 25,2025

১. নির্দিষ্ট রুটিন মেনে চলুন

প্রতিদিন একসময় ঘুমোতে যাওয়া ও ওঠার অভ্যাস গড়ে তুলুন। এতে শরীরের বায়োলজিক্যাল ক্লক ঠিক থাকে।

২. ঘুমানোর আগে স্ক্রিন টাইম কমান

মোবাইল, ল্যাপটপ বা টিভির আলো মস্তিষ্ককে উত্তেজিত করে। ঘুমানোর অন্তত ৩০ মিনিট আগে এগুলো থেকে দূরে থাকুন।

৩. ক্যাফেইন এড়িয়ে চলুন

চা-কফির মতো ক্যাফেইনজাত দ্রব্য রাতের দিকে খেলে ঘুম আসতে দেরি হয়।

৪.রাতে হালকা আহার করুন

রাতে বেশি খাওয়া হলে হজমে সমস্যা হয় এবং ঘুমে ব্যাঘাত ঘটে।

৫. ঘরের পরিবেশ আরামদায়ক করুন

ঘর হোক শান্ত, অন্ধকার ও হালকা ঠান্ডা— এমন পরিবেশ ঘুমে সহায়ক।

৬. রিল্যাক্সেশন টেকনিক প্রয়োগ করুন

ধ্যান এবং প্রণায়াম — এগুলো ঘুমের আগে মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে।

৭. নিয়মিত শরীরচর্চা করুন

দিনে অন্তত ৩০ মিনিট হাঁটা বা হালকা এক্সারসাইজ করলে রাতে ঘুম ভাল হয়।

৮. দিনের বেলায় পর্যাপ্ত সূর্যের আলো নিন

প্রাকৃতিক আলোয়ে মেলাটোনিন হরমোন ব্যালেন্স করে, যা ঘুমের গুণমান বাড়ায়।

৯. ঘনঘন ঘুম এড়িয়ে চলুন

দিনে অতিরিক্ত ঘুম রাতে ঘুমে বাধা দেয়। প্রয়োজন হলে ২০ মিনিটের মধ্যে রাখুন।

১০. ঘুম না এলে জোর করবেন না

শুয়ে বারবার ঘুম না আসলে উঠে হালকা বই পড়ুন বা ধ্যান করুন, ধীরে ধীরে ঘুম আসবে।

