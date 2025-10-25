আজকের দৌঁড়ঝাঁপের জীবনে অধিকাংশ মানুষই ভুগছেন ঘুমের সমস্যায়। স্ট্রেস, মোবাইল আসক্তি, অনিয়মিত রুটিন। সব মিলিয়ে নিদ্রাহীন রাত যেন এক নিত্যসঙ্গী। তবে চিন্তার কিছু নেই, ঘরোয়া কিছু সহজ পদ্ধতি মানলেই ফিরতে পারে আরামদায়ক ঘুম। দেখে নিন এমনই ১০টি গুরুত্বপূর্ণ টিপস।
প্রতিদিন একসময় ঘুমোতে যাওয়া ও ওঠার অভ্যাস গড়ে তুলুন। এতে শরীরের বায়োলজিক্যাল ক্লক ঠিক থাকে।
মোবাইল, ল্যাপটপ বা টিভির আলো মস্তিষ্ককে উত্তেজিত করে। ঘুমানোর অন্তত ৩০ মিনিট আগে এগুলো থেকে দূরে থাকুন।
চা-কফির মতো ক্যাফেইনজাত দ্রব্য রাতের দিকে খেলে ঘুম আসতে দেরি হয়।
রাতে বেশি খাওয়া হলে হজমে সমস্যা হয় এবং ঘুমে ব্যাঘাত ঘটে।
ঘর হোক শান্ত, অন্ধকার ও হালকা ঠান্ডা— এমন পরিবেশ ঘুমে সহায়ক।
ধ্যান এবং প্রণায়াম — এগুলো ঘুমের আগে মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে।
দিনে অন্তত ৩০ মিনিট হাঁটা বা হালকা এক্সারসাইজ করলে রাতে ঘুম ভাল হয়।
প্রাকৃতিক আলোয়ে মেলাটোনিন হরমোন ব্যালেন্স করে, যা ঘুমের গুণমান বাড়ায়।
দিনে অতিরিক্ত ঘুম রাতে ঘুমে বাধা দেয়। প্রয়োজন হলে ২০ মিনিটের মধ্যে রাখুন।
শুয়ে বারবার ঘুম না আসলে উঠে হালকা বই পড়ুন বা ধ্যান করুন, ধীরে ধীরে ঘুম আসবে।