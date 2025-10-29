আধ্যাত্মিকতা, আত্মজ্ঞান ও কর্মফলের দর্শনে ভরপুর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শুধু হিন্দু ধর্মগ্রন্থ নয়—বরং এটি এক জীবনের পাঠশালা। যুগে যুগে মানুষ যখন বিভ্রান্তির, দুঃখের, ভয়ের মুখোমুখি হয়েছে, তখন গীতার বাণী আশার আলো দেখিয়েছে।
গীতা শুধু ধর্মীয় অনুশাসন নয়, এক বাস্তব পথনির্দেশ। এই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যেভাবে নিজের কর্তব্য, মনঃসংযোগ, আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ও ভক্তির মাধ্যমে ধৈর্য ও আত্মবিশ্বাসে দৃঢ় থাকার শিক্ষা দেন, তা আজকের সময়েও সমান প্রাসঙ্গিক।
'কর্ম করো, ফলের আশায় নয়।' – জীবনে দায়িত্ব পালনই সাফল্যের প্রথম ধাপ।
'যিনি সুখ-দুঃখে সমভাবাপন্ন, তিনিই সত্য যোগী।' – আবেগ নয়, বিবেকই চূড়ান্ত শক্তি।
'আত্মা জন্মায় না, মরে না, এটা চিরন্তন।' – মৃত্যুভয় কাটিয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি শেখায়।
'সন্দেহজনক ব্যক্তি সুখী হতে পারে না।' – আত্মবিশ্বাসই এগিয়ে চলার রসদ।
'রাগ থেকে জন্ম নেয় মোহ, মোহ থেকে বিভ্রান্তি।' – আবেগ নয়, নিয়ন্ত্রণ জরুরি।
'নিজেকে জয় করতে পারলে, পরিপূর্ণ শান্তি অর্জন সম্ভব।' – বাইরের নয়, ভেতরের বিজয়ই বড়।
'যে পরিশ্রম করে, সে কখনও হেরে যায় না।' – চেষ্টা কখনও বৃথা যায় না।
'সংযত মনই শান্তির পথে নিয়ে যায়।' — আত্মসংযম ছাড়া জীবনে স্থায়ী সুখ সম্ভব নয়।
'জ্ঞান তোমাকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যাবে।' – অজ্ঞতা দূর করে মুক্তির দিশা।
'নিজেকে জানো, কারণ তুমি নিজের শ্রেষ্ঠ বন্ধু ও শত্রু।' – আত্ম-অনুসন্ধানই প্রকৃত মুক্তি।
এই দশটি বাণী প্রতিটি মানুষকে জীবনের নানান পরিস্থিতিতে সাহস, স্থিরতা ও আত্মবিশ্বাসে দাঁড় করাতে সাহায্য করে। আজকের ব্যস্ত, দিশাহীন জীবনে গীতার এই মর্মবাণী নতুন আলো দেখায়।