কেন এই রেওয়াজ?
কলকাতার খাদ্যতালিকায় কষা মাংসের নাম না থাকলে তা অসম্পূর্ণ। সুগন্ধি মশলা, সরষের তেল আর পেঁয়াজ দিয়ে তৈরি এই পদটি ধীরে ধীরে রান্না করা হয়, যা মাংসকে নরম আর স্বাদে ভরপুর করে তোলে। লুচি বা সাদা ভাতের সঙ্গে এই পদটির জুড়ি মেলা ভার। উৎসবের সময়ে এই পদটি ছাড়া ভোজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়।
দুর্গাপুজোয় বিরিয়ানির আকর্ষণই আলাদা। লম্বা চালের সুগন্ধ, হালকা মশলার ছোঁয়া, আর আলু ও ডিমের উপস্থিতি এই বিরিয়ানিকে করে তোলে অনবদ্য। এই বিরিয়ানি এক কথায় কলকাতার খাদ্য সংস্কৃতিকে তুলে ধরে।
কলকাতার দুর্গাপুজোর উৎসবে স্ট্রিট ফুড এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ফিশ ফ্রাই এবং কবিরাজি কাটলেট এই তালিকায় সবার উপরে থাকে। মুচমুচে ফিশ ফ্রাই আর ডিমের জালি দিয়ে মোড়া কবিরাজি কাটলেট প্যান্ডেল হপিংয়ের মাঝে আদর্শ জলখাবার।
একইভাবে, মুঘলাই পরোটাও কলকাতার এক জনপ্রিয় স্ট্রিট ফুড। কিমা আর ডিমের পুর ভরা এই মুচমুচে পরোটা গরম চাটনি আর সালাডের সঙ্গে পরিবেশন করা হয়। পুজোর রাতে এই পরোটার স্টলগুলোতে উপচে পড়া ভিড় দেখা যায়।