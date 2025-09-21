কলকাতার দুর্গাপুজোয় কব্জি ডুবিয়ে আমিষ ভোজ

কেন এই রেওয়াজ?

Rajat Mondal
Sep 21,2025

কষা মাংস

কলকাতার খাদ্যতালিকায় কষা মাংসের নাম না থাকলে তা অসম্পূর্ণ। সুগন্ধি মশলা, সরষের তেল আর পেঁয়াজ দিয়ে তৈরি এই পদটি ধীরে ধীরে রান্না করা হয়, যা মাংসকে নরম আর স্বাদে ভরপুর করে তোলে। লুচি বা সাদা ভাতের সঙ্গে এই পদটির জুড়ি মেলা ভার। উৎসবের সময়ে এই পদটি ছাড়া ভোজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

বিরিয়ানি

দুর্গাপুজোয় বিরিয়ানির আকর্ষণই আলাদা। লম্বা চালের সুগন্ধ, হালকা মশলার ছোঁয়া, আর আলু ও ডিমের উপস্থিতি এই বিরিয়ানিকে করে তোলে অনবদ্য। এই বিরিয়ানি এক কথায় কলকাতার খাদ্য সংস্কৃতিকে তুলে ধরে।

রাস্তার খাবার

কলকাতার দুর্গাপুজোর উৎসবে স্ট্রিট ফুড এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ফিশ ফ্রাই এবং কবিরাজি কাটলেট এই তালিকায় সবার উপরে থাকে। মুচমুচে ফিশ ফ্রাই আর ডিমের জালি দিয়ে মোড়া কবিরাজি কাটলেট প্যান্ডেল হপিংয়ের মাঝে আদর্শ জলখাবার।

মুঘলাই পরোটা

একইভাবে, মুঘলাই পরোটাও কলকাতার এক জনপ্রিয় স্ট্রিট ফুড। কিমা আর ডিমের পুর ভরা এই মুচমুচে পরোটা গরম চাটনি আর সালাডের সঙ্গে পরিবেশন করা হয়। পুজোর রাতে এই পরোটার স্টলগুলোতে উপচে পড়া ভিড় দেখা যায়।

