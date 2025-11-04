সোশ্যাল মিডিয়ার ঘোরাফেরা, 'তার মতো হতেই হবে' মনোভাব—সব মিলিয়ে তৈরি হয় এমন এক ঘর, যেখানে নিজেকে ছোট ভাবা শুরু হয়।
মনের ভেতরে অতীতের ভুল, ভবিষ্যতের ভয়— এসবে মন হয় বিশৃঙ্খল, আত্মবিশ্বাস কমে যায়।
'আমি পারব না', 'সব ব্যর্থ হবে'—এই ভাবনাগুলো কখনোই বন্ধুর মতো নয়, তার রূপ নেয় আত্মবিশ্বাস ঘাতকের রূপে।
যেখানে পথ নেই, সেই পথে হারিয়ে যাওয়া অর্থাৎ লক্ষ্যহীন জীবনে কাজ হয় থিতিয়ে, তাতে আত্মবিশ্বাস পড়ে থাকে শূন্যস্থানে।
ভুল হয়েছে বলেই দোষ দেওয়া, সেরে উঠার চেষ্টায় ব্যর্থ হওয়া—এই দুই একসাথে মিশে যায় আত্মবিশ্বাসকে আঘাত হানায়।
নিজের সীমানা নির্ধারণ করা আত্মবিশ্বাসের লক্ষণ। বারবার সব মেনে নেওয়া মানে আত্ম-মর্যাদা ক্ষয়।
ছোট অর্জনই বড় সাফল্যের সিঁড়ি। উদযাপন করলে মন চাঙ্গা থাকে, আত্মবিশ্বাসও বাড়ে।
কেউ প্রশংসা করে, তখন সেটি গ্রহণ করা শেখা জরুরি। 'ও তো এমনিই বলেছে' ভাবা মানেই নিজের কৃতিত্ব অস্বীকার করা।
নিজেকে ছোট ভাববেন না, অন্যকে ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা নয়,নিজের বিকাশে বিশ্বাস রাখুন। আপনার চারপাশই হবে আত্মবিশ্বাসের আসল মঞ্চ।