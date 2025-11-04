নীরবে আত্মবিশ্বাস খোয়াচ্ছেন? তাহলে এড়িয়ে চলুন ৮ ভুল অভ্যাস!

Rajat Mondal
Nov 04,2025

১. নিজেকেই অন্যের সঙ্গে তুলনা করা

সোশ্যাল মিডিয়ার ঘোরাফেরা, 'তার মতো হতেই হবে' মনোভাব—সব মিলিয়ে তৈরি হয় এমন এক ঘর, যেখানে নিজেকে ছোট ভাবা শুরু হয়।

২. অতিরিক্ত চিন্তা করা

মনের ভেতরে অতীতের ভুল, ভবিষ্যতের ভয়— এসবে মন হয় বিশৃঙ্খল, আত্মবিশ্বাস কমে যায়।

৩. নেগেটিভ ভাবনা ও আবেগ ধরে রাখা

'আমি পারব না', 'সব ব্যর্থ হবে'—এই ভাবনাগুলো কখনোই বন্ধুর মতো নয়, তার রূপ নেয় আত্মবিশ্বাস ঘাতকের রূপে।

৪. পরিষ্কার লক্ষ্য ঠিক না করা

যেখানে পথ নেই, সেই পথে হারিয়ে যাওয়া অর্থাৎ লক্ষ্যহীন জীবনে কাজ হয় থিতিয়ে, তাতে আত্মবিশ্বাস পড়ে থাকে শূন্যস্থানে।

৫. নিজের কাজের দায়িত্ব এড়িয়ে চলা

ভুল হয়েছে বলেই দোষ দেওয়া, সেরে উঠার চেষ্টায় ব্যর্থ হওয়া—এই দুই একসাথে মিশে যায় আত্মবিশ্বাসকে আঘাত হানায়।

৬. 'না' বলতে না পারা

নিজের সীমানা নির্ধারণ করা আত্মবিশ্বাসের লক্ষণ। বারবার সব মেনে নেওয়া মানে আত্ম-মর্যাদা ক্ষয়।

৭.ছোটো জয়গুলোকেও উদযাপন না করা

ছোট অর্জনই বড় সাফল্যের সিঁড়ি। উদযাপন করলে মন চাঙ্গা থাকে, আত্মবিশ্বাসও বাড়ে।

৮. প্রশংসা নিতে না পারা

কেউ প্রশংসা করে, তখন সেটি গ্রহণ করা শেখা জরুরি। 'ও তো এমনিই বলেছে' ভাবা মানেই নিজের কৃতিত্ব অস্বীকার করা।

এই ৮ ভুল ত্যাগ করলেই নিজেকে ফিরে পেতে পারবেন।


নিজেকে ছোট ভাববেন না, অন্যকে ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা নয়,নিজের বিকাশে বিশ্বাস রাখুন। আপনার চারপাশই হবে আত্মবিশ্বাসের আসল মঞ্চ।

