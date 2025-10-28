চাণক্য মনে করতেন, যে নিজের বর্তমানকে সাজায়, সেই ভবিষ্যৎ গড়তে পারে।
তাই তিনি বলতেন, টাকা নয়, জ্ঞানই মানুষকে সত্যিকারের শক্তিশালী করে তোলে।
চাণক্য তর্ক নয়, যুক্তি ও জ্ঞানের উপরেই জোর দিতেন।
ধৈর্য্য ও সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার গুরুত্ব ছিল তাঁর শিক্ষায় স্পষ্ট।
চাণক্য মনে করতেন, চুপ করে থাকা সবসময় দুর্বলতা নয়, বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ।
নারীশক্তির মর্যাদা দেওয়ার পক্ষে ছিলেন চাণক্য, যা আজও প্রাসঙ্গিক।
বন্ধুত্ব চাণক্যের চোখে কেবল সম্পর্ক নয়, ভবিষ্যতের দিশারি।
চাণক্য মনে করতেন,সম্পর্ক হোক বা কাজ, আত্মসম্মান সবকিছুর আগে।
সংঘর্ষের মধ্যেই জীবনের আসল পাঠ লুকিয়ে থাকে।
আত্মসমালোচনা চাণক্যের মতে শক্তির উৎস, ভুল মানলে শেখা সহজ হয়।
চাণক্যের এই বাণীগুলো শুধু দর্শন নয়, জীবনকে গড়ার অস্ত্র। প্রতিটা কথার ভিতরে লুকিয়ে আছে বাস্তবতার অমূল্য পাঠ।