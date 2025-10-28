চাণক্যের বাণী শুধু প্রাচীন দর্শন নয়, আজও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনেক মানুকে পথ দেখায় তাঁর এই বাণী।

Rajat Mondal
Oct 28,2025

চাণক্যের এই উপদেশগুলো মেনে চললে ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে কর্মজীবন সব ক্ষেত্রেই সফলতা পাওয়া সম্ভব।

১. 'ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করো, কিন্তু বর্তমানকে অবহেলাও কোরো না।'

চাণক্য মনে করতেন, যে নিজের বর্তমানকে সাজায়, সেই ভবিষ্যৎ গড়তে পারে।

২. 'শিক্ষা এমন এক সম্পদ, যা কখনও চুরি হয় না।'

তাই তিনি বলতেন, টাকা নয়, জ্ঞানই মানুষকে সত্যিকারের শক্তিশালী করে তোলে।

৩. 'নির্বোধের সঙ্গে তর্ক করো না, কারণ সে তোমাকে তার স্তরে নামিয়ে আনবে।'

চাণক্য তর্ক নয়, যুক্তি ও জ্ঞানের উপরেই জোর দিতেন।

৪. 'সময়, একমাত্র এমন বন্ধু যা সব কিছুর উত্তর দিয়ে দেয়।'

ধৈর্য্য ও সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার গুরুত্ব ছিল তাঁর শিক্ষায় স্পষ্ট।

৫. 'যে ব্যক্তি নিজের গোপন কথা সকলকে বলে, সে নিজেই নিজের সর্বনাশ ডাকে।'

চাণক্য মনে করতেন, চুপ করে থাকা সবসময় দুর্বলতা নয়, বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ।

৬. 'যে জাতি নারীদের সম্মান করে না, সে কখনও উন্নতি করতে পারে না।'

নারীশক্তির মর্যাদা দেওয়ার পক্ষে ছিলেন চাণক্য, যা আজও প্রাসঙ্গিক।

৭. 'বন্ধু নির্বাচনে সতর্ক হও, কারণ সেই তোমার চরিত্র গড়ে দেবে।'

বন্ধুত্ব চাণক্যের চোখে কেবল সম্পর্ক নয়, ভবিষ্যতের দিশারি।

৮. 'যেখানে সম্মান নেই, সেখানে এক মুহূর্তও থাকা উচিত নয়।'

চাণক্য মনে করতেন,সম্পর্ক হোক বা কাজ, আত্মসম্মান সবকিছুর আগে।

৯. 'কঠিন সময়ই মানুষকে প্রকৃত শিক্ষা দেয়।'

সংঘর্ষের মধ্যেই জীবনের আসল পাঠ লুকিয়ে থাকে।

১০. 'যে ব্যক্তি প্রতিদিন নিজের ভুল স্বীকার করে, সে দ্রুত উন্নতি করে।'

আত্মসমালোচনা চাণক্যের মতে শক্তির উৎস, ভুল মানলে শেখা সহজ হয়।


চাণক্যের এই বাণীগুলো শুধু দর্শন নয়, জীবনকে গড়ার অস্ত্র। প্রতিটা কথার ভিতরে লুকিয়ে আছে বাস্তবতার অমূল্য পাঠ।

