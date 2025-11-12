কিয়ারা আদভানির সৌন্দর্যের লুক

Rajat Mondal
Nov 12,2025

গ্লাস স্কিন

নিজের বেসিক স্কিনকে হাইলাইট করে কিয়ারা চাঁচাছোলা মেকআপ এড়িয়ে সাদামাটাভাবে বের হন—সুইট ব্রোঞ্জড বেস, হালকা গাড়ানোর ছোঁয়া।

নিউড লিপস, সাদা পাতলা ড্রেস

হালকা বেস, ন্যূড লিপ এবং হালকা হাইলাইটেড গ্লোয়—ক্যামেরার ফ্ল্যাশে যেন স্বাভাবিক সৌন্দর্যই সেলেব্রেট হয়।

চোখে স্মোকি গ্ল্যাম

গোল্ডেন স্মোকি আইস শেড, নিচের লাইনেও হালকা হোয়াইট কাজোল কিয়ারা দেখান কীভাবে দিন‑রাত নির্বিঘ্নে লুক ঠিক রাখে।

হোলো বোল্ড লুক—টানক টপ ও ব্যাগি প্যান্ট

ক্যাজুয়াল অ্যাপিয়ারেন্সে স্ট্রিট স্মার্ট চেহারা, যেখানে স্টাইলের সঙ্গে একসাথো থাকে আরাম।

প্রিমিয়াম ব্ল্যাক স্যুট

আলগা আয়রন, হালকা শেইডেড চোখ এবং হয়েচিন মানেই রাজকীয়তায় একধাপ এগিয়ে যাওয়ার অনুভূতি।

থ্রোব্যাক ইথনিক স্টাইল

তিন বা চার রঙের লেহেঙ্গা, সোনালি বর্ডারসহ সেভাভাবে সাজা—কিয়ারা দেখান কিভাবে পুরনো স্টাইল নতুন রূপ নেয়।

স্টাইলের জন্য পিয়ারসিং রঙ

হালকা পিসে গর্জিন গাউন বা প্লস শেডেড সারিতে কিয়ারা নিশ্চিত করে।

হেয়ার লুক—লোস ওয়েভস বা স্লিক বান

চুলে অসাধারণভাবে নিয়ন্ত্রিত প্রায় হিউম্যান টেক্সচার। লো ওয়েভ হলে লুক আরও হালকা, স্লিক বান হলে রেড কার্পেটের মতো।

বিউটি সহজ হলে সৌন্দর্য দীর্ঘস্থায়ী হয়

কিয়ারা প্রদর্শন করেছেন—জটিল স্টাইল নয়, বরং ম্যাচিং, স্কিনকে ভালোবাসা ও কমোডিটি মাত্রা সৌন্দর্যের মূল।

