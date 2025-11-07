সূর্যের রশ্মিও ডেকে আনে ক্যানসার! লড়তে গেলে জেনে নিন তার অ্যানসার...

প্রতিবছর ৭ নভেম্বর পালিত হয় জাতীয় ক্যানসার দিবস। ক্যানসার সম্পর্কে সচেতন করা, প্রতিরোধ ও শনাক্তকরণের গুরুত্ব বোঝানোর জন্যে।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, সচেতন অভ্যাসে প্রায় ৩০-৫০% ক্যানসার প্রতিরোধ করা সম্ভব। তার জন্য় রইল কিছু টিপস যা দৈনন্দিন জীবনে মেনে চললেই প্রতিরোধ করতে পারবেন এই ভয়ংকর রোগটিকে।
তামাকের কোনো নিরাপদ মাত্রা নেই। ধূমপান বা গুটখা—দুটোই শরীরে ঢুকিয়ে দেয় ৭০টিরও বেশি ক্যানসার সৃষ্টিকারী রাসায়নিক।
প্রতিদিন মাত্র ৩০ মিনিট হাঁটা, যোগ বা সাইক্লিং এই সহজ অভ্যাসেই কমে যায় স্তন, কোলন ও প্যানক্রিয়াস ক্যানসারের ঝুঁকি।
ফল, শাকসবজি, ডাল ও হোল গ্রেনস, এদের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কোষের ক্ষয় রোধ করে, ক্যানসার প্রতিরোধে সাহায্য করে।
রেড মিট, সসেজ, সালামি বা অতিরিক্ত মিষ্টি সবই শরীরে বাড়ায় ক্যানসারের সম্ভাবনা।
সামান্য অ্যালকোহলও বাড়ায় স্তন, লিভার ও কোলন ক্যানসারের ঝুঁকি। বদলে নিন ইনফিউজড ওয়াটার বা হার্বাল চা।
সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি নীরবে ক্ষতিগ্রস্ত করে ত্বককোষ। তাই টুপি, হালকা পোশাক ও সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন প্রতিদিন।
চাপ সরাসরি ক্যানসার আনে না, কিন্তু প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল করে ও খারাপ অভ্যাসে টানে। ভালো ঘুমই হতে পারে সেরা ওষুধ।
আগেভাগে ধরা পড়লেই ক্যানসারকে হারানো সম্ভব। তাই সময়মতো ম্যামোগ্রাম, প্যাপ স্মিয়ার, কোলোনোস্কপি করান।
ক্যানসার প্রতিরোধ ভয় নয়, সচেতনতার নাম। প্রতিদিনের ছোট অভ্যাসই দিতে পারে জীবনের সবচেয়ে বড় উপহার স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা।