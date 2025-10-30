তবে কী জানেন, এই সুপারফুডও যদি ভুলভাবে খাওয়া হয়, তা হলে উপকারের বদলে বিপদ ডেকে আনতে পারে?
চিয়া সিডস মূলত ফাইবার, ওমেগা‑৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, প্রোটিন এবং নানা অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টে ভরপুর। এর ফলে এটি ওজন নিয়ন্ত্রণ, হজমশক্তি ও রক্তচাপ প্রতিরোধে কার্যকর। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, এই উপকার পেতে হলে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম মানা জরুরি, কিন্তু আবার ভুল নিয়মও ডেকে আনতে পারে বিপদ।
চিয়া সিডস খালি পেটে শুকনো খেলে মুখ, গলা এবং পেটে জমে চোকিং‑হাজার্ড তৈরি করতে পারে।
চিয়া সিডসে প্রচুর ঘন ফাইবার রয়েছে। একসাথে অনেক বেশি খেলে গ্যাস এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা হতে পারে।
চিয়া সিডস প্রচুর জল শোষণ করে।
চিয়া সিডসের সঙ্গে অতিরিক্ত হাই‑ফাইবার খাবার বা ফাইটিক অ্যাসিড যুক্ত খাবার মিলে খাওয়ার ফলে খনিজ শোষণে বিঘ্ন ঘটতে পারে।
চিয়া সিডস রক্তচাপ, রক্তে সুগার কমাতে পারে—কিন্তু যদি আপনি হাই অথবা লো ব্লাডপ্রেশার বা ডায়াবেটিসের ওষুধ খাচ্ছেন, তাহলে এটি অতিরিক্তভাবে কার্যকর হতে পারে।
ভিজিয়ে খাওয়া, পরিমিত পরিমাণ, পর্যাপ্ত তরল ও স্বাস্থ্যপরীক্ষা সহ,তাহলে চিয়া সিডসের গুন আপনি পাবেন।