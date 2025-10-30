চিয়া সিডস সুপারফুড হিসেবে সব জায়গায় প্রশংসিত হলেও ব্যবহার ভুল হলে বিপদ ডেকে আনতে পারে।

Rajat Mondal
Oct 30,2025


তবে কী জানেন, এই সুপারফুডও যদি ভুলভাবে খাওয়া হয়, তা হলে উপকারের বদলে বিপদ ডেকে আনতে পারে?


তবে কী জানেন, এই সুপারফুডও যদি ভুলভাবে খাওয়া হয়, তা হলে উপকারের বদলে বিপদ ডেকে আনতে পারে?


চিয়া সিডস মূলত ফাইবার, ওমেগা‑৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, প্রোটিন এবং নানা অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টে ভরপুর। এর ফলে এটি ওজন নিয়ন্ত্রণ, হজমশক্তি ও রক্তচাপ প্রতিরোধে কার্যকর। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, এই উপকার পেতে হলে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম মানা জরুরি, কিন্তু আবার ভুল নিয়মও ডেকে আনতে পারে বিপদ।

১: শুকনো চিয়া সিডস খাওয়া

চিয়া সিডস খালি পেটে শুকনো খেলে মুখ, গলা এবং পেটে জমে চোকিং‑হাজার্ড তৈরি করতে পারে।

২: অতিরিক্তমাত্রায় খাওয়া

চিয়া সিডসে প্রচুর ঘন ফাইবার রয়েছে। একসাথে অনেক বেশি খেলে গ্যাস এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা হতে পারে।

৩: পর্যাপ্ত জল না পান করা

চিয়া সিডস প্রচুর জল শোষণ করে।

৪: অন্য হাই‑ফাইবার বা অ্যান্টিনিউট্রিয়েন্ট খাবারের সঙ্গে অতিরিক্ত মিশল

চিয়া সিডসের সঙ্গে অতিরিক্ত হাই‑ফাইবার খাবার বা ফাইটিক অ্যাসিড যুক্ত খাবার মিলে খাওয়ার ফলে খনিজ শোষণে বিঘ্ন ঘটতে পারে।

৫: স্বাস্থ্য সমস্যা বা ওষুধ নেওয়ার সময় সঠিক পরামর্শ না নেওয়া

চিয়া সিডস রক্তচাপ, রক্তে সুগার কমাতে পারে—কিন্তু যদি আপনি হাই অথবা লো ব্লাডপ্রেশার বা ডায়াবেটিসের ওষুধ খাচ্ছেন, তাহলে এটি অতিরিক্তভাবে কার্যকর হতে পারে।

আজ থেকেই শুর করুন সঠিক নিয়মে

ভিজিয়ে খাওয়া, পরিমিত পরিমাণ, পর্যাপ্ত তরল ও স্বাস্থ্যপরীক্ষা সহ,তাহলে চিয়া সিডসের গুন আপনি পাবেন।

VIEW ALL

জীবনে শান্তি চান, তাহলে মেনে চলুন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অমূল্য বাণী...

'চুপ করে থাকা সবসময় দুর্বলতা নয়', জেনে নিন জীবনবোধের ১০ চাণক্য-বাণী

রোগা হতে চান? এই ১০টি ব্যায়াম করলে গলবে মুহূর্তের মধ্যে ক্যালোরি...

৮৩ সন্তানে গর্ভবতী এআই মন্ত্রী! আলবেনিয়ার প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যে চাঞ্চল্য...

Read Next Story