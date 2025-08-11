এই রসে আছে ভরপুর গুণ! হার্ট এবং লিভারকেও সুস্থ রাখে...

করলার রসে আছে ভরপুর নিউট্রিয়েন্ট। এটি প্রত্যেক দিন পান করতে পারেন।
এই করলার রসে কারান্টিন এবং পলিপেপটাইড-পি নামক ইনসুলিন থাকে। এটি রক্তে শর্করার মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। যা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে।
ভিটামিন সি, অ্যন্টিঅক্সিডেন্ট এবং জিঙ্কে ভরপুর করলার রস। এই রস শরীরকে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং ইমিউন সিসটেমের উন্নতি করে।
এই জুস হজমে সাহায্য করে, পেটের ফাঁপা ভাব কমায়। এই রসে ফাইবার থাকায় কোষ্ঠকাঠিন্যকে দূর করে।
ক্যালোরি কম থাকে এবং ফাইবার বেশি থাকে। খাবারের ক্রেভিং কমায় এবং মেটাবলিজম বাড়ায়। শরীরের ওজনকে বজায় রাখে।
ভিটামিন সি এবং ভিটামিন এ- মুখে ওজনের ছাপ কমায়। ব্রণ, ত্বকের সাস্থ্য উন্নত করে।
এই রস ডিটক্সিফায়ার হিসেবে কাজ করে। শরীর থেকে টক্সিন এবং লিভারকে পরিষ্কার রাখে। এছাড়া লিভারের কার্যকরিতা বজায় রাখে।
করলার রস বাজে কোলেস্টেরল কমাতে এবং ভালো কোলেস্টেরল বাড়াতে সাহায্য করে। এছাড়া কার্ডিওভাস্কুলার রোগের ঝুঁকিও কমায়।
এই রসের অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি এবং অ্যান্টিমাইক্রোবায়াল উপাদান রয়েছে। যা অ্যাস্থমা, ব্রঙ্কাইটিস কমাতে সাহায্য করে।
ভিটামিন-এ এবং বেটা-কারোটিন চোখের সুস্থতা বজায় রাখে। এছাড়া অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমাতে সাহায্য করে।
শরীরের প্রদাহ কমায়। এই করলার রস আর্থ্রারাইটিস এবং অন্যান্য রোগ নিরাময় সাহায্য করে।