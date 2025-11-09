বিদেশে পড়াশোনা করতে স্রেফ ডিগ্রি নয়, দরকার এই ১০ কৌশল

Rajat Mondal
Nov 09,2025

বিদেশ যাওয়ার স্বপ্ন! IELTS পাস, ভিসা হাতে—ব্যাস, কাজ শেষ? একদম নয়! শুধু বইয়ের পোকা হলে চলবে না, কিছু জরুরি 'লাইফ স্কিল' পকেটে পুরে যেতে হবে। পাঠকদের জন্য এই ১০ চাবিকাঠি...

১. নতুন পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার কৌশল

প্রথমেই সব কিছু অচেনা লাগবে। আবহাওয়া, মানুষ, খাবার—সবই নতুন। এখানকার মতো কফি শপ নেই, ফুচকার ঠেলা নেই। দ্রুত এই অচেনা পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে হবে। এই 'মানিয়ে নেওয়ার' স্পিরিটই আসল পুঁজি।

২. ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি

বিদেশ মানেই ডলার,পাউন্ড,ইউরো-র খেলা। হিসেব ছাড়া চললে মাস ফুরোনোর আগেই পকেট ফাঁকা। পার্ট-টাইম কাজ আর খরচের মধ্যে নিখুঁত ব্যালেন্স চাই। অ্যাপস ব্যবহার করে প্রতি দিনের খরচের ট্র্যাক রাখুন।

৩. সময়ের সঠিক ব্যবহার

এখানে ক্লাস, অ্যাসাইনমেন্ট, পার্ট-টাইম কাজ আর নিজের ঘুম—সবটাই একসঙ্গে সামলাতে হবে। 'পরে করে নেব' বললে চলবে না। একটি দৈনিক রুটিন তৈরি করুন এবং সেই অনুযায়ী চলুন।

৪. মানসিক স্থিতিশীলতা

হোমসিকনেস বা মন খারাপ হওয়া খুব স্বাভাবিক। তখন মনে হবে, 'ধুর, এর চেয়ে তো বাড়ি ভালো ছিল!' কিন্তু এই সময়ে ভেঙে পড়লে চলবে না। নিজের মানসিক স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখুন। প্রয়োজন হলে কাউন্সেলিং নিন।

৫.স্পষ্ট করে কথা বলা

বাঙালিরা সাধারণত একটু লাজুক হয়। কিন্তু বিদেশে নিজের সমস্যা বা সুবিধা স্পষ্ট করে বলতে জানতে হবে। দুর্বল ইংরেজিতেও সাহস করে কথা বলুন। আপনার প্রয়োজন না জানালে কেউ সাহায্য করবে না।

৬. ক্রস-কালচারাল বোঝাপড়া

আপনার সহপাঠীরা নানা দেশ থেকে আসবে। তাদের আচার-আচরণ, রীতিনীতি বুঝতে শিখুন। তাদের সম্মান দিন। তাদের সংস্কৃতি নিয়ে মজা করা বা বিরূপ মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকুন। এই অভিজ্ঞতা আপনাকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

৭. গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের দক্ষতা

বিদেশের পড়াশোনার অনেকটাই নির্ভর করে নিজের গবেষণার ওপর। লাইব্রেরি, অনলাইন ডেটাবেস থেকে সঠিক তথ্য খুঁজে বের করার কৌশল আয়ত্ত করুন।

৮. নিজেকে তুলে ধরা

যদি ক্লাসে কোনো সমস্যা হয়, বা কোনো গ্রেড নিয়ে আপত্তি থাকে—সাহস করে শিক্ষকের কাছে যান। আপনার প্রাপ্য সুবিধা বা অধিকার সম্পর্কে কথা বলুন। নিজের পক্ষে লড়তে শিখুন।

৯. বন্ধুর জাল বোনা

বিদেশে বন্ধুরাই আপনার দ্বিতীয় পরিবার। শুধু ক্লাসের মধ্যে আটকে না থেকে, বিভিন্ন ক্লাবে যোগ দিন। নতুন মানুষের সাথে পরিচিত হোন। ভবিষ্যতে এই নেটওয়ার্ক আপনার কেরিয়ারেও সাহায্য করবে।

১০. নিজের দায়িত্ব নিজেই নিন

সবার শেষে একটাই কথা, এখন আপনিই আপনার বস! বাড়ি থেকে কেউ তাড়া দেবে না, খাওয়ার কথা মনে করিয়ে দেবে না। তাই নিজের সব দায়িত্ব, সে ছোট হোক বা বড়, নিজেই কাঁধে তুলে নিতে শিখুন। স্বাধীনতা মানেই দায়িত্ব।

