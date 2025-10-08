এই করবা চৌথে করুন কিছু ট্রেন্ডি ও অসাধারণ মেহেন্দির ডিজাইনে...

Rajat Mondal
Oct 08,2025


বিবাহিত মহিলাদের মধ্যে করবা চৌথ হল একটি প্রিয় উত্‍সব।


এই বছর করবা চৌথ পড়েছে অক্টোবারের ৯ ও ১০ তারিখ, কার্তিক মাসের পূর্ণিমার চতুর্থ দিন।


মেহেন্দিতে ফুলের নকশা, পাতা ও পদ্মের ব্যবহার খুবই প্রচলিত।


মহিলারা দিনের শুরু করে 'সারগি', এক ধরনের খাবার, খেয়ে যা তাদের শাশুড়িরা তৈরি করেন যাতে উপবাসের সময় তারা শক্তি ধরে রাখতে পারে।


কিছু মেহেন্দি ডিজাইনে ব্যবহার করা হয় পাতা ও হাতির নকশা, যা বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বৈবাহিক সম্প্রীতির প্রতীক।


সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে রয়েছে প্রার্থনা ও চাঁদের এক ঝলক দেখে মহিলারা তাদের স্বামীদের সঙ্গে উপবাস ভাঙেন।


জালির কাজ থেকে শুরু করে ময়ূর, মটকা এইসব জটিল নকশাগুলি ভালোবাসা, খুশি ও উত্‍সবের প্রতীক।

