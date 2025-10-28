রোগা হতে চান? এই ১০টি ব্যায়াম করলে গলবে মুহূর্তের মধ্যে ক্যালোরি...

Rajat Mondal
Oct 28,2025

1. স্কিপিং

দিনে মাত্র ১৫ মিনিট স্কিপ করলে হু হু করে কমবে ক্যালোরি। হার্টবিট বাড়বে, ফ্যাট গলবে দ্রুত!

2. বার্পি

কার্ডিও আর স্ট্রেন্থ একসাথে? বার্পি-র চেয়ে বোধয় ভালো কিছু হয় না। পেট থেকে থাই ,সব যায়গায় কার্জকরি।

3. স্কোয়াট

কোমর ও নীচের অংশের ফ্যাট কমাতে দ্রুত সাহাজ্য করে এই ব্যাম। প্রতিদিন ২০ থেকে ৩০টি স্কোয়াট রাখুন রুটিনে।

4. প্ল্যাঙ্ক

সময় ধরে এই ব্যামটি করতে থাকুন, আর দেখুন কীভাবে পেটের চর্বি গলে যাচ্ছে। এতে দেহে বাড়ে স্ট্যামিনা।

5. মাউন্টেন ক্লাইম্বার

পুরো শরীর একসাথে কাজে লাগে। দ্রুত ক্যালোরি বার্ন হয়, অ্যাবস ও লেগস ফিট থাকে।

6. সাইক্লিং

বাইকে উঠুন আর ঘণ্টায় গলিয়ে ফেলুন ৪০০ থেকে ৬০০ ক্যালোরি। মজা আর ব্যায়াম একসাথে।

7. জাম্পিং জ্যাকস

সহজ কিন্তু এফেকটিভ। ওয়ার্মআপ হোক বা মূল ব্যায়াম— ফ্যাট কমানোর রকস্টার।

8. হাই নিস

দ্রুত হাঁটুন, হাঁটু তুলুন বুক বরাবর। ফ্যাট কমুক ঘাম ঝরিয়ে!

9. লাঞ্জ

থাই জন্য আদর্শ। শরীরের ব্যালেন্স ধরে রাখতে সাহায্য করে।

10. হ্যাগগিন লেগ রাইজেস

এই ব্যাম পেটের ফ্য়াট গলাতে কার্জকরি।

