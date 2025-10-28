রোগা হতে চান? এই ১০টি ব্যায়াম করলে গলবে মুহূর্তের মধ্যে ক্যালোরি...

দিনে মাত্র ১৫ মিনিট স্কিপ করলে হু হু করে কমবে ক্যালোরি। হার্টবিট বাড়বে, ফ্যাট গলবে দ্রুত!
কার্ডিও আর স্ট্রেন্থ একসাথে? বার্পি-র চেয়ে বোধয় ভালো কিছু হয় না। পেট থেকে থাই ,সব যায়গায় কার্জকরি।
কোমর ও নীচের অংশের ফ্যাট কমাতে দ্রুত সাহাজ্য করে এই ব্যাম। প্রতিদিন ২০ থেকে ৩০টি স্কোয়াট রাখুন রুটিনে।
সময় ধরে এই ব্যামটি করতে থাকুন, আর দেখুন কীভাবে পেটের চর্বি গলে যাচ্ছে। এতে দেহে বাড়ে স্ট্যামিনা।
পুরো শরীর একসাথে কাজে লাগে। দ্রুত ক্যালোরি বার্ন হয়, অ্যাবস ও লেগস ফিট থাকে।
বাইকে উঠুন আর ঘণ্টায় গলিয়ে ফেলুন ৪০০ থেকে ৬০০ ক্যালোরি। মজা আর ব্যায়াম একসাথে।
সহজ কিন্তু এফেকটিভ। ওয়ার্মআপ হোক বা মূল ব্যায়াম— ফ্যাট কমানোর রকস্টার।
দ্রুত হাঁটুন, হাঁটু তুলুন বুক বরাবর। ফ্যাট কমুক ঘাম ঝরিয়ে!
থাই জন্য আদর্শ। শরীরের ব্যালেন্স ধরে রাখতে সাহায্য করে।
এই ব্যাম পেটের ফ্য়াট গলাতে কার্জকরি।