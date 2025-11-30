বলিউড আইকন সোনু সুদ থেকে সুপার্ন ভার্মা শুভেচ্ছা বার্তায় উচ্ছ্বসিত ড. সুভাষ চন্দ্র

Rajat Mondal
Nov 30,2025

ভারতের মিডিয়া বদলে দেওয়া মানুষ

ড. সুভাষ চন্দ্র ১৯৯২ সালে দেশের প্রথম প্রাইভেট স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল চালু করে ভারতীয় মিডিয়ার দৃশ্যপট বদলে দেন। জি এন্টারটেইনমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তিনি এক নতুন যুগের সূচনা করেন।

জন্মদিনে বিশেষ শুভেচ্ছা

‘হক’-এর পরিচালক সুপার্ন এস ভার্মা তাঁর ৭৫তম জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, ড. চন্দ্র একজন সত্যিকারের দূরদর্শী। তিনি কেবল টেলিভিশনের যুগই বদলে দিয়েছেন এবং দেশের বিনোদনের ধরণ পাল্টে দিয়েছেন।

ডিজনিল্যান্ড থেকে অনুপ্রেরণা

ডিজনিল্যান্ড দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি মুম্বইয়ের উত্তর প্রান্তে জমি কিনে নির্মাণ করেন ভারতের প্রথম আমিউসমেন্ট পার্ক ‘এসেল ওয়ার্ল্ড’। ১৯৮৯ সালে শুরু হওয়া এই পার্ক ভারতের বিনোদনে নতুন মাত্রা যোগ করে।

দেশের প্রথম স্যাটেলাইট টিভি প্রদানকারী

এসেল ওয়ার্ল্ড ও জি-এর পর ড. সুভাষ চন্দ্র চালু করেন ভারতের প্রথম স্যাটেলাইট টেলিভিশন পরিষেবা ‘ডিশ টিভি’। এর ফলে দেশে ডিটিএইচ পরিষেবার সূচনা হয়।

তরুণদের জন্য প্রেরণার অনুষ্ঠান

তরুণদের উদ্বুদ্ধ করতে তিনি শুরু করেন ‘ড. সুভাষ চন্দ্র শো’। এই অনুষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল যুবসমাজকে অনুপ্রাণিত করা।

সোনু সুদের আবেগঘন শুভেচ্ছা

অভিনেতা ও মানবতাবাদী সোনু সুদ তাঁর ৭৫তম জন্মদিনে ড. চন্দ্রকে ‘এক সত্যিকারের পরিবর্তনকারী’ বলে শুভেচ্ছা জানান।

দেশ-বিদেশের বহু সম্মানে ভূষিত

২০০৪ সালে তিনি পান গ্লোবাল ইন্ডিয়ান এন্টারটেইনমেন্ট পার্সোনালিটি অফ দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ড। এছাড়াও তিনি অর্জন করেন আর্নেস্ট অ্যান্ড ইয়ং এন্টারপ্রেন্যোর অফ দ্য ইয়ার ও বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড বিজনেসম্যান অফ দ্য ইয়ারসহ বহু সম্মান।

