ভারতের মিডিয়া সম্রাটের ৭৫-তম জন্মদিন! ড. সুভাষ চন্দ্র-এক অনুপ্রেরণার নাম

জি-এর প্রতিষ্ঠাতা, ড. সুভাষ চন্দ্র আজ ৭৫ বছরে পা দিলেন। দেশ তাঁকে জানাচ্ছে কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা।
১৯৯২ সালে দেশের প্রথম প্রাইভেট স্যাটেলাইট চ্যানেল চালু। ভারতের বিনোদনের দিকই বদলে দিলেন।
তাঁর হাত ধরে শুরু হল কেবেল টিভির নতুন যুগ। দর্শক পেলেন বৈচিত্র্যময় ও সহজলভ্য বিনোদন।
হরিয়ানার ছোট শহরে জন্ম, পরিবারে ছিল ঋণের বোঝা। পরিবারকে সাহায্য করতে অল্প বয়সেই নামেন কাজে।
FCI-তে কাজ করেই দিলেন প্লাস্টিক শিটে শস্য সংরক্ষণের ধারণা। যা বদলে দিল পুরনো স্টোরেজ পদ্ধতি।
ডিজনিল্যান্ড দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে গড়েছিলেন দেশের প্রথম অ্যামিউজমেন্ট পার্ক। ১৯৮৯ সালে বিনোদনের নতুন ঠিকানা তৈরি হয়।
Zee-এর পর তিনি দিলেন দেশের প্রথম স্যাটেলাইট টিভি পরিষেবা। ঘরে ঘরে পৌঁছাল বহু চ্যানেল দেখার স্বাধীনতা ডিশ টিভির মাধ্যমে।
যুবসমাজকে উৎসাহ দিতে শুরু করেন ‘ড. সুভাষ চন্দ্র শো’। লড়াই ও সাফল্যের গল্প ছড়িয়ে দেন দেশজুড়ে।
বহু আন্তর্জাতিক পুরস্কারজয়ী এই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন উদ্যোক্তা আজ ৭৫ বছরে। সোনু সুদ সহ লক্ষ মানুষ জানালেন শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা।