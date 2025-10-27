আলবেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী এডি রামা বলেন, এআই মন্ত্রী ৮৩ সন্তানের গর্ভবতী!
তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, এআই মন্ত্রী ইতিমধ্যেই ৮৩টি প্রকল্পে কাজ শুরু করেছে।
এআই মন্ত্রী কোনও ব্যক্তি নয়, বরং এক ভার্চুয়াল সফটওয়্যার, যা প্রশাসনে যুক্ত।
এআই ব্যবহারে প্রশাসনিক পদে ভার্চুয়াল মন্ত্রী নিযুক্ত বিশ্বের প্রথম।
সরকারি নীতি, তথ্য বিশ্লেষণ, পরিষেবা দ্রুততা বাড়ানোর মতো কাজে যুক্ত।
মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সিদ্ধান্ত কি যন্ত্র দিতে পারবে? উঠছে প্রশ্ন।
প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যে নেটদুনিয়ায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া— কেউ বলছেন সহজবোধ্য, কেউ বলছেন নাটকীয়।
এআই প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও গতি আনতে পারে, তবে নিয়ন্ত্রণ জরুরি।
এআই এখন আর ভবিষ্যত নয়, বর্তমানেরই শক্তি। প্রশাসনে ভূমিকা ক্রমশ বাড়ছে।