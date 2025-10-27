৮৩ সন্তানে গর্ভবতী এআই মন্ত্রী! আলবেনিয়ার প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যে হইচই

Rajat Mondal
Oct 27,2025

কি বলেছেন আলবেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী?

আলবেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী এডি রামা বলেন, এআই মন্ত্রী ৮৩ সন্তানের গর্ভবতী!

আসলে কী বোঝাতে চেয়েছেন?

তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, এআই মন্ত্রী ইতিমধ্যেই ৮৩টি প্রকল্পে কাজ শুরু করেছে।

এআই মন্ত্রী কে?

এআই মন্ত্রী কোনও ব্যক্তি নয়, বরং এক ভার্চুয়াল সফটওয়্যার, যা প্রশাসনে যুক্ত।

বিশ্বের প্রথমদের মধ্যে আলবেনিয়া

এআই ব্যবহারে প্রশাসনিক পদে ভার্চুয়াল মন্ত্রী নিযুক্ত বিশ্বের প্রথম।

কী কাজ করছে এআই?

সরকারি নীতি, তথ্য বিশ্লেষণ, পরিষেবা দ্রুততা বাড়ানোর মতো কাজে যুক্ত।

তবে আছে আশঙ্কাও

মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সিদ্ধান্ত কি যন্ত্র দিতে পারবে? উঠছে প্রশ্ন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল

প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যে নেটদুনিয়ায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া— কেউ বলছেন সহজবোধ্য, কেউ বলছেন নাটকীয়।

বিশেষজ্ঞদের মত

এআই প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও গতি আনতে পারে, তবে নিয়ন্ত্রণ জরুরি।

প্রশাসনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দখল

এআই এখন আর ভবিষ্যত নয়, বর্তমানেরই শক্তি। প্রশাসনে ভূমিকা ক্রমশ বাড়ছে।

