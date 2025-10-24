আকাশে রঙিন ঘুড়ি, পেছনে দ্রুতগতির সার্ফার — এক কথায় যেন চোখধাঁধানো দৃশ্য, আরব আমিরশাহির রাজধানী আবু ধাবি এবার ইতিহাস গড়ল। প্রথমবারের মতো আয়োজন করল আন্তর্জাতিক কাইট ওয়ার্ল্ড কাপ।
আবু ধাবির ফাহিদ দ্বীপে প্রথমবার আয়োজিত হল আন্তর্জাতিক কাইট ওয়ার্ল্ড কাপ
আবু ধাবির ফাহিদ দ্বীপ ছিল এই টুর্নামেন্টের ভেন্যু। অংশ নিয়েছেন বিশ্বের ৪০টিরও বেশি দেশের প্রায় ১৫০ জন কাইট সার্ফার।
শুধু খেলা নয়, চারপাশে চলেছে লাইভ মিউজিক এবং ফুড ফেস্ট। আয়োজক GKA (Global Kitesports Association) জানিয়েছে, আবু ধাবির আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক পরিবেশ এই খেলার জন্য আদর্শ।
সংযুক্ত আরব আমিরাতের (UAE) প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আল-নাহিয়ান প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহি চায়, এই আন্তর্জাতিক ক্রীড়া-আয়োজন আবু ধাবিকে বিশ্বের অন্যতম রোমাঞ্চকর স্থান হিসেবে প্রতিষ্ঠা হোক।