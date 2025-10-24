আবু ধাবিতে ঘুড়ির মহাযুদ্ধ

আকাশে রঙিন ঘুড়ি, পেছনে দ্রুতগতির সার্ফার — এক কথায় যেন চোখধাঁধানো দৃশ্য, আরব আমিরশাহির রাজধানী আবু ধাবি এবার ইতিহাস গড়ল। প্রথমবারের মতো আয়োজন করল আন্তর্জাতিক কাইট ওয়ার্ল্ড কাপ।

Rajat Mondal
Oct 24,2025

দুড়ির বিশ্ব যুদ্ধ

আবু ধাবির ফাহিদ দ্বীপে প্রথমবার আয়োজিত হল আন্তর্জাতিক কাইট ওয়ার্ল্ড কাপ

ঘুড়ির যুদ্ধ

আবু ধাবির ফাহিদ দ্বীপ ছিল এই টুর্নামেন্টের ভেন্যু। অংশ নিয়েছেন বিশ্বের ৪০টিরও বেশি দেশের প্রায় ১৫০ জন কাইট সার্ফার।

খেলা, সঙ্গীত আর খাবারের মেলবন্ধনে রঙিন আবু ধাবি

শুধু খেলা নয়, চারপাশে চলেছে লাইভ মিউজিক এবং ফুড ফেস্ট। আয়োজক GKA (Global Kitesports Association) জানিয়েছে, আবু ধাবির আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক পরিবেশ এই খেলার জন্য আদর্শ।

উপস্থিত দেশের রাষ্ট্রপতি আল-নাহিয়ান

সংযুক্ত আরব আমিরাতের (UAE) প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আল-নাহিয়ান প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহি চায়, এই আন্তর্জাতিক ক্রীড়া-আয়োজন আবু ধাবিকে বিশ্বের অন্যতম রোমাঞ্চকর স্থান হিসেবে প্রতিষ্ঠা হোক।

