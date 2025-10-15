অবিশ্বাস্য! দিল্লির থেকেও বেশি দূষিত এই ভারতীয় শহর...

Rajat Mondal
Oct 15,2025

বাগদাদ

তালিকার প্রথম স্থানে রয়েছে ইরাকের বাগদাদ শহর। এই শহরের একিউআই অর্থাত্‍ 'এয়ার কোয়ালিটি ইনডিক্স' ১৮৩।

কলকাতা

কলকাতা রয়েছে তালিকার দ্বিতীয় স্থানে যার একিউআই ১৭০।

ঢাকা

বাংলাদেশের ঢাকে আছে তৃতীয় স্থানে। একিউআই ১৬২।

লাহোর

লাহোর, যার একিউআই ১৬০, রয়েছে তালিকার চতুর্থ স্থানে।

মানামা

পঞ্চম স্থানে আছে বাহরাইনের মানামা। একিউআই ১৫৮।

কাম্পালা

উগান্ডার কাম্পালা রয়েছে ষষ্ঠ স্থানে, একিউআই ১৫৮।

দোহা

কাতারের রাজধানী, দোহা রয়েছে তালিকার সপ্তম স্থানে। যার একিউআই ১৫৭।

করাচি

পাকিস্তানের করাচিরও একিউআই ১৫৭ যা রয়েছে অষ্টম স্থানে।

দিল্লি

তালিকার নবম স্থানে আছে দিল্লি। একিউআই ১৫৫।

মুম্বই

তালিকার একদম শেষে রয়েছে মুম্বই, যার একিউআই ১৫২।

VIEW ALL

লাগেজ সাবধান! এই ৯ জিনিস থাকলে এয়ারপোর্টে বিপদ নিশ্চিত

হার্ট অ্যাটাকের এই লক্ষণ ভুলেও করবেন না অবহগ্যা...

মালতী চাহার: নতুন ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি 'বিগ বস ১৯'-এর হাউসে...

এই করবা চৌথে করুন কিছু ট্রেন্ডি ও অসাধারণ মেহেন্দির ডিজাইনে...
Read Next Story