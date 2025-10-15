তালিকার প্রথম স্থানে রয়েছে ইরাকের বাগদাদ শহর। এই শহরের একিউআই অর্থাত্ 'এয়ার কোয়ালিটি ইনডিক্স' ১৮৩।
কলকাতা রয়েছে তালিকার দ্বিতীয় স্থানে যার একিউআই ১৭০।
বাংলাদেশের ঢাকে আছে তৃতীয় স্থানে। একিউআই ১৬২।
লাহোর, যার একিউআই ১৬০, রয়েছে তালিকার চতুর্থ স্থানে।
পঞ্চম স্থানে আছে বাহরাইনের মানামা। একিউআই ১৫৮।
উগান্ডার কাম্পালা রয়েছে ষষ্ঠ স্থানে, একিউআই ১৫৮।
কাতারের রাজধানী, দোহা রয়েছে তালিকার সপ্তম স্থানে। যার একিউআই ১৫৭।
পাকিস্তানের করাচিরও একিউআই ১৫৭ যা রয়েছে অষ্টম স্থানে।
তালিকার নবম স্থানে আছে দিল্লি। একিউআই ১৫৫।
তালিকার একদম শেষে রয়েছে মুম্বই, যার একিউআই ১৫২।