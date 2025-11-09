বিশ্বের ১০ ক্ষুধার্ত দেশের মধ্যে ভারতের অবস্থান কোথায়?

Rajat Mondal
Nov 09,2025

২০২৫ গ্রোবাল হাংগার ইনডেস্কের তথ্য অনুসারে বিশ্বের এখনও একদশমিক সংখ্যক মানুষও পর্যাপ্ত খাবার পায়না। টপ ১০ ক্ষুধার্ত দেশের তালিকায় কোন কোন দেশ আছে জেনে নিন...

১. সোমালিয়া (42.6)

গ্রোবাল হাংগার ইনডেস্কের তালিকায়ে বিশ্বে ক্ষুধার্থ দেশগুলির মধ্যে প্রথম তালিকায় এই দেশ

২. সাউথ সুদান (37.5)

প্রায় ৭৫ লক্ষ্য মানুয়ের জন্য খাবারের অভাব এই দেশে

৩. ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অ্যফ কঙ্গো (37.5)

বিশ্বের সবথেকে গরিব দেশ গুলির মধ্যে তৃতীয় স্থানে আছে এই দেশ

৪. মাদাগাস্কার (35.8)

বিশ্বে সবথেকে ক্ষুধার্থ দেশগুলির তালিকায় ৬ আছে

৫. হাইতি (35.7)

এই দেশটি ক্ষুদাগ্রস্থ তালিকায় আসার সবথেকে বড় কারণ হল প্রাকিতিক দুর্যোগ।

৬. চাদ (34.8)

দেশটিতে প্রায় ৩২ শতাংশ ব্যক্তি অপুষ্ট

৭. নাইজার (33.9)

সাহারা মরুভূমি অবস্তিত হওয়া এই দেশে চাষ করা প্রায় অসম্বব।

৮. সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক (33.4)

এই দেশের ৭৫ শতাংশ মানুসেরা গরিব এবং ৩০ পারসেন্ট পুষ্ট

৯. নাইজেরিয়া (32.8)

বেশিরভাগ মানুসেরা খাদ্য সংকটে ভোগে।

১০. পাপা নিউ গিউনিয়া (31.0)

বিশ্বের সবথেকে গরিব দেশের তালিকায়ে এই দেশটিকে ধরা হয়

ভারতের পরিস্থিতি

ভারত ১০২ নম্বরে রয়েছে, স্কোর ২৫.৮

