Dhaka Mogbazar Blast: উড়ে গেল মাথার খুলি! ঢাকায় ভয়াবহ ককটেল বিস্ফোরণ, ইউনূসের বাংলাদেশ যেন সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর...

Dhaka Mogbazar Blast: উড়ে গেল মাথার খুলি! ঢাকায় ভয়াবহ ককটেল বিস্ফোরণ, ইউনূসের বাংলাদেশ যেন সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজধানীর মগবাজার এলাকায় ফ্লাইওভারের ওপর থেকে ছুড়ে মারা ককটেল বিস্ফোরণে সিয়াম (অন্য একটি সূত্রে সাইফুল নামেও উল্লেখ করা হয়েছে) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে পৌনে ৮টার মধ্যে নিউ ইস্কাটন রোডের মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিস্তম্ভ ও কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল সংলগ্ন এলাকায় এই ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটে।
ঘটনার বিবরণ
প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিস সূত্রে জানা গেছে, বুধবার সন্ধ্যায় মগবাজারের মিডিয়া গলির সামনে এবং মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিস্তম্ভের নিচে একটি চা দোকানে দাঁড়িয়ে চা পান করছিলেন সিয়াম। ঠিক সেই সময় হঠাৎ ওপরের ফ্লাইওভার থেকে দুর্বৃত্তরা একটি শক্তিশালী ককটেল নিচের দিকে লক্ষ্য করে ছুড়ে মারে। ককটেলটি সরাসরি ওই যুবকের মাথার ওপর পড়ে বিস্ফোরিত হয়।
বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ককটেলটি মাথায় পড়ার সাথে সাথে সিয়ামের মাথা থেকে ব্যাপক রক্তক্ষরণ শুরু হয় এবং তিনি সেখানেই লুটিয়ে পড়েন। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। প্রথমে নিহতের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া না গেলেও পরে খবর পেয়ে স্বজনরা এসে তাঁর পরিচয় শনাক্ত করেন। স্বজনদের দাবি, সিয়াম একটি বেসরকারি ফ্যাক্টরিতে কর্মরত ছিলেন।
সিয়াম ওই এলাকার একটি ডেকোরেটর দোকানে কাজ করতেন। তার বাবার নাম আলী আকবর। তাদের গ্রামের বাড়ি খুলনায়। পরিবারের সঙ্গে ইস্কাটনের দুই হাজার গলিতে থাকতেন তিনি।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, টঙের দোকানে চা খাচ্ছিলেন সিয়াম। রাত পৌনে ৮টার দিকে হঠাৎ ফ্লাইওভার থেকে একটি ককটেল নিক্ষেপ করা হয়। ককটেলটি ওই যুবকের মাথা এসে পড়ে বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি। ছেলের মৃত্যুর খবরে ঘটনাস্থলে হাজির হয়েছে ওই যুবকের বাবা-মাম। কান্নায় ভেঙে পড়েছেন তারা।
খবর পেয়ে পুলিস ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে এসেছেন। আর পুলিসের বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট ঘটনাস্থলের আশপাশে তল্লাশি চালাচ্ছে।
পুলিসের বক্তব্য ও তদন্ত
হাতিরঝিল থানার পরিদর্শক (অপারেশন) মো. মহিউদ্দিন এবং ডিএমপির রমনা বিভাগের উপ-পুলিস কমিশনার (ডিসি) মাসুদ আলম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
ডিসি মাসুদ আলম বলেন, "প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ফ্লাইওভারের ওপর থেকে একটি শক্তিশালী বোমা বা ককটেল নিচে নিক্ষেপ করা হয়েছে। ককটেলটি সরাসরি ওই পথচারীর মাথায় পড়লে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। বোমা নিক্ষেপের কারণ এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।"
তিনি আরও জানান যে, ঘটনার পরপরই পুলিশ পুরো এলাকা ঘিরে ফেলেছে। হামলাকারীদের শনাক্ত করতে আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজ শুরু হয়েছে। ডিএমপির গোয়েন্দা বিভাগসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোও বিষয়টি গুরুত্বের সাথে তদন্ত করছে।
এলাকায় আতঙ্ক
ব্যস্ততম মগবাজার এলাকায় এই অতর্কিত হামলার পর সাধারণ মানুষের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনার পরপরই আক্রমণকারীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। পথচারী ও স্থানীয় ব্যবসায়ীরা এ ধরনের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। নিহত যুবকের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।
